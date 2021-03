Marsala. Sopralluogo ad Amabilina per l'isola ecologica. Riunione sul canile

21/03/2021 13:25:00

Il Sindaco di Marsala Massimo Grillo assieme all’Assessore Michele Milazzo, presenti anche funzionari di Energetikambiente, hanno effettuato un accurato sopralluogo nel quartiere di Amabilina. Il Sindaco, peraltro, ha avuto modo di dialogare con diversi abitanti della zona e di distribuire parte delle mascherine che nei giorni scorsi erano state donate al Comune dall’Ambasciata della Corea del Sud in Italia.



“Assieme all’assessore Milazzo ci siamo voluti rendere conto di come vengono smaltiti i rifiuti nel più popoloso dei nostri rioni – precisa il Sindaco Grillo. Dopo averne discusso sia con gli abitanti che con i responsabili dell’azienda che si occupa del ritiro differenziato dei rifiuti, abbiamo concertato che a breve posizioneremo nel centro del quartiere, subito dopo il campetto di calcio, un’isola ecologica che verosimilmente sarà attiva nelle ore serali e notturne. Ciò per meglio favorire e incentivare lo smaltimento differenziato dei rifiuti che in quel rione presenta diverse criticità. Al tempo stesso, gli abitanti della zona ci hanno chiesto di video sorvegliare l’isola visto che sono tantissime le persone che, da fuori quartiere, vengono a depositare i sacchetti con i loro rifiuti indifferenziati negli slarghi rionali costituendo di fatto delle vere e proprie discariche. Ci auguriamo che le famiglie di Amabilina apprezzino questo nostro sforzo, anche economico, e che ci collaborino segnalando anche eventuali abusi”.

Ma la visita di ieri è servita anche ad altro.

“Abbiamo avuto modo di apprendere, discutendo con chi risiede nel quartiere, che soprattutto nelle ore notturne si verificano schiamazzi e talvolta anche degli atti di intemperanza. A tal riguardo chiederò più controlli alle Forze dell’Ordine e alla Polizia municipale. Mentre per quel che concerne una bonifica radicale del territorio mi sono ripromesso di contattare, a breve, l’Istituto autonomo Case Popolari cui compete la manutenzione straordinaria delle aiuole e delle zone a verde del quartiere. Da parte nostra vi è la più ampia disponibilità a collaborare. In questa prima fase però, e lo ribadisco con forza – conclude il Sindaco – il nostro obiettivo è quello di razionalizzare la raccolta dei rifiuti per evitare che la zona risulti costantemente disseminata di piccole e macro discariche all’aperto”.

Riunione operativa per affrontare taluni problemi del Canile comunale. L'assessore Michele Gandolfo ha convocato dirigenti e funzionari comunali competenti, nonché il veterinario responsabile e le Associazioni animaliste del territorio, affinchè assieme possano trovarsi soluzioni idonee per la struttura di contrada Ponte Fiumarella. “Abbiamo messo a fuoco importanti problematiche, volte a salvaguardare i randagi ospiti della struttura, sottolinea l'assessore Gandolfo. Ma l'impegno comune riguarda anche sterilizzazione e microchippatura, su cui intendiamo sviluppare una campagna di sensibilizzazione”. Non secondarie, inoltre, le spese veterinarie, per fronteggiare le quali il Comune di Marsala stipulerà un'apposita Convenzione con i sanitari che vorranno manifestare la propria adesione all'appello lanciato dall'Amministrazione. Con Asp e Associazioni animaliste, inoltre, sarà stipulato un Protocollo d'Intesa volto ad avviare una mappatura dei randagi sul territorio comunale. In più, al fine di migliorare l'accoglienza degli animali nella struttura di Ponte Fiumarella, il Comune si avvarrà delle locali Associazioni OIPA, ENPA, Randagi del Sud e Pantelleria Bau, tutte presenti all'incontro e che hanno mostrato interesse a collaborare con l'Amministrazione Grillo. Questa, infine, intende intervenire in sede regionale affinchè - con provvedimento normativo - si possa consentire il servizio gratuito di microchippatura (in atto a pagamento), contribuendo in tal modo a contrastare il triste fenomeno dell'abbandono degli animali.