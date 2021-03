Vittorio Sgarbi confessa: "Ho avuto il Covid e ho un cancro alle p...lle"

22/03/2021 15:42:00

Ha avuto il Covid, ma da asintomatico e senza accorgersene e ha un cancro ai testicoli ancora in fase di accertamento. Lo ha confessato Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi, prima in un diretta social e poi ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara: "Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito", racconta il critico d'arte senza peli sulla lingua.

Intervenendo su una polemica legata ai medici e al loro ruolo nei mesi della pandemia Sgarbi ha quindi svelato di aver contratto il Covid: "Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre", ha detto il critico: "Effettivamente in quel periodo hanno avuto il Covid il mio vecchio autista, la mia assistente, il vicesindaco di Sutri lo ha avuto prima di me, ed è stato un mese e mezzo fuori gioco. La morte di Gastel mi ha fatto ripensare alcune cose, ero convinto della sua non letalità. In realtà ci sono due Covid, uno che ti prende e non si vede, un altro che ti prende di traverso", ha aggiunto.

Sgarbi ha però anche fatto un'altra confessione shock: "Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare...".