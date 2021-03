22/03/2021 09:57:00

Il cestino dei rifiuti si trova lì a due passi ma per molti sarà invisibile, visto quello che si trova all'ingresso del Monumento ai Mille.

Non è proprio decoroso vedere tutte queste cartacce e rifiuti in un luogo di memoria e di accoglienza per i turisti.

