La trama e i luoghi della terza puntata di Makari 

22/03/2021 17:03:00

Prosegue oggi lunedì 22 marzo Makari su Rai 1 la nuova fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (edito da Sellerio Editore) che unisce giallo, commedia e melò nella tradizione della serialità targata Rai e che piace al grande pubblico.

Caludio Gioè è il protagonista di Makari fiction in 4 puntate scritto da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli, diretto da Michele Soavi, prodotto da Palomar con Rai Fiction con le musiche di Ralf Huldenbeutel e la sigla realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata da Il Volo. Gli episodi sono su RaiPlay in streaming.



Ecco la trama della terza puntata dal titolo "E’ solo un gioco" (dal racconto omonimo): Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio, muore in un incidente d’auto, una vera tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. Però si rende conto come la morte del cugino non è un incidente ma un omicidio. Sciogliendo l’enigma non solo scoprirà il colpevole ma ritroverà il ricordo di quel cugino cui aveva voluto molto bene. Intanto Suleima ha un colloquio di lavoro a Milano e a breve lascerà Makari.

La trama di Makari

Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna, il protagonista di Makari, ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo, ma un piccolo passo falso gli ha fatto perdere il lavoro e soprattutto la credibilità. Un vero tsunami per Saverio che, sotto il peso della sconfitta emotiva e professionale, decide di fare ritorno a casa, in Sicilia.

Per leccarsi le ferite si rifugia in uno dei luoghi più cari alla sua infanzia: Màkari. Ed è lì, tra mare cristallino, paesaggi mozzafiato, vecchie conoscenze e nuovi amici, che riscopre una grande passione rimasta sopita per anni: quella dello scrittore. E a Màkari, le storie da raccontare non mancano di certo. Una serie di strani omicidi stuzzicano infatti la curiosità di Saverio che, come un vero segugio, fiutando le tracce, non molla la preda alla ricerca della verità. Ma il ritorno nei luoghi cari all’infanzia offrirà a Saverio non solo l’opportunità di mettersi alla prova come scrittore-investigatore, ma anche di incontrare l’amore.

Il cast

Claudio Gioè: Salvatore Lamanna

Domenico Centamore: Peppe Piccionello

Ester Pantano: Suleima

Antonella Attili: Marilà

Sergio Vespertino: Maresciallo Guareschi

Filippo Luna: Vicequestore Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Antonio Liotta: padre di Saverio a 50 anni

Vanessa Galipoli: madre di Saverio a 50 anni

Francesco Occhipinti: Saverio a 8 anni

Nella terza puntata anche:

Alberto Lo Porto: Sato Gagliardo

Matteo Contino: Martino Pace

Dario Frasca: Roasrio Srò

Simona Di Bella: Mauela

Floriana Poma: Alida

Agatino Mazzaglia: Zio Mario

L’ambientazione

Sicilia da sogno adatta ai turisti italiani e al pubblico internazionale quella di Makari ambientata tra il borgo di Macari a pochi minuti di San Vito Lo Capo. Ma a far da sfondo alle puntata anche la Baia Santa Margherita, la natura prorompente della Riserva Naturale dello Zingaro , l’incantevole Tonnara di Scopello, le antiche cave di marmo di Custonaci e tanti altri angoli ancora.