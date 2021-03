Marsala, l'amministrazione incontra gli autisti degli scuolabus

23/03/2021 07:00:00

Il Sindaco di Marsala Massimo Grillo e il suo vice Paolo Ruggieri hanno incontrato una delegazione del personale che lavora sugli scuolabus, guidata dal Segretario comunale della Uil, Peppe Tumbarello. Presente anche il Direttore dell’Istituzione “Marsala Schola”, Maria Celona.



Gli autisti e gli assistenti che prestano servizio negli automezzi che assicurano il servizio di scuolabus nel territorio comunale lamentano che l’azienda da cui dipendono non ha ancora proceduto al perfezionamento degli adempienti contrattuali nei loro confronti. Secondo quanto indicato in una nota della Uil, ci sarebbero alcune inadempienze della ditta affidataria del servizio. Nello specifico non verrebbero elargiti con regolarità i cedolini (buste paga) e cosa ben più grave il personale non ha avuto corrisposte alcune mensilità.



Da parte loro Sindaco e vice Sindaco hanno ribadito il loro impegno, di concerto con il neo Presidente dell’Istituzione “Marsala Schola” Sergio Bellafiore, per trovare una soluzione alle problematiche esposte dalla delegazione guidata da Tumbarello. In merito al parco macchine per il servizio scuolabus, il Sindaco Grillo ha annunciato che intendimento procedere gradualmente al rinnovo e, all’uopo, ha comunicato che per la prossima stagione scolastica vi saranno a disposizione tre nuovi mezzi il cui acquisto è stato possibile grazie ad un finanziamento regionale. La gara è già in fase di espletamento.