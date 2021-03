I Misteri di Trapani sulle note dello Stabat Mater

24/03/2021 08:34:00

La processione dei Misteri di Trapani è unica. Insostituibile. Inimitabile.

Anche quest'anno, però, il corteo religioso per antonomasia è stato annullato a causa della pandemia. Ed ecco allora, per far sentire fedeli e non meno orfani della processione, il progetto denominato “La tradizione dei Misteri sulle note dello Stabat Mater”., ossia dare forma teatrale ad un capolavoro che di solito viene eseguito in forma di concerto. La cornice? Il Luglio musicale trapanese. Lo spettacolo sarà visibile in streaming. Ieri mattina, a Palazzo d'Alì, la presentazione. Ascolta le interviste all'assessore comunale Rosalia D'Alì e alla direttrice d'orchestra, la giovane trapanese Manuela Ranno.