Trapani, il recupero della Colombaia nel Recovery Found. Tranchida e d'Alì soddisfatti

24/03/2021 17:30:00

“Che il recupero della Colombaia sia stato inserito tra i progetti trasmessi al Ministero dell’Economia per essere finanziati nell’ambito del Recovery Found, è una notizia importantissima per la Città di Trapani”. A dichiararlo il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore alla Cultura Rosalia D'Alì.

“Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato – proseguono - per la valorizzazione del tratto costiero compreso tra il Lazzaretto e la Torre di Ligny avviando diverse interlocuzioni con gli Enti coinvolti. Riscontriamo quindi molto favorevolmente la volontà del Governo Regionale - e di quello nazionale che finanzia - di aver proposto proprio il progetto della Colombaia quale iniziativa strategica per il rilancio turistico culturale del territorio. La Colombaia è un monumento simbolo della città che versa in stato di abbandono ormai da troppo tempo. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con la Regione nel percorso di recupero e nella gestione del bene che auspichiamo sia sempre aperto alla pubblica fruizione della cittadinanza.”



“Una grande opportunità per il nostro territorio il recupero della Colombaia” - concludono sindaco e assessore - “ Ringraziamo l’assessore Alberto Samonà di aver accolto le nostre istanze. Nel corso dell’incontro avuto proprio qualche mese fa avevamo posto come priorità dell’agenda politica di questa amministrazione, il recupero e la valorizzazione della Colombaia che rappresenta la storia è l’identità della nostra Città. Siamo disponibili ad avviare un’azione di raccordo e di collaborazione per il recupero dell’intera zona costiera in cui gravitano anche il Lazzaretto e la Torre di Ligny di proprietà del Comune.”