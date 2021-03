  Riscossione Sicilia. Pd: "garantire tutela dipendenti in accordo per trasferimento ad Agenzia Entrate"

24/03/2021 08:35:00

“Il governo regionale garantisca che, in sede di confronto con lo Stato per la definizione dell’accordo che sancirà il passaggio all’Agenzia delle Entrate delle funzioni di esazione delle imposte nell’Isola, attualmente svolto da Riscossione Sicilia, vengano garantiti i diritti dei dipendenti attualmente in servizio". Lo chiede un ordine del giorno del Partito democratico approvato all’unanimità dall’Aula di Palazzo dei Normanni.



“La tutela dei lavoratori di Riscossione Sicilia deve essere considerata prioritaria e per questa ragione – aggiunge il capogruppo Pd Giuseppe Lupo – è necessario che il governo regionale apra un confronto con le organizzazioni sindacali e informi periodicamente la commissione bilancio dell’Ars.”