Mazara. Un progetto di salvaguardia e ripascimento di un tratto di Tonnarella

26/03/2021 12:05:00

“Per la salvaguardia ed il ripascimento di un ampio tratto di costa di Tonnarella, che va dalla via del Mare fino a Capofeto, abbiamo approvato in Giunta un progetto che prevede un investimento di 1milione 890mila euro, partecipando alla seconda finestra di finanziamento prevista nell’ambito di Agenda Urbana con utilizzo di somme residue non utilizzate da altri comuni. Per la progettazione di questi interventi per l’erosione costiera e protezione del lungomare ci siamo avvalsi della collaborazione tecnica del Provveditorato interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria”.

Lo annuncia l’assessore comunale all’Urbanistica Vincenzo Giacalone, a seguito della riunione di Giunta Municipale nella quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei “Lavori per la salvaguardia dell’erosione costiera e protezione dle lungomare Fata Morgana”.

Come anticipato dall’assessore Giacalone, il progetto partecipa all’Avviso – 2° FINESTRA per la realizzazione di “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, a valere sull’Asse Prioritario 5 - “Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi” - Azione 5.1.1.

In virtù del protocollo d’intesa operativo già dal 2005 tra il Comune di Mazara del Vallo ed il Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, per la progettazione dell’opera il Comune si avvale di progettisti dipendenti dello stesso Provveditorato. In particolare: l’ing. Giuseppe Mirabella, l’ing. Roberto Liotta, il geom. Mario Lanzo e l’ing. Giuseppe Scorsone, quest’ultimo oltre che progettista anche coordinatore di sicurezza in progettazione. Responsabile del procedimento è il dipendente comunale geometra Mario D’Agati.

Rispetto ai precedenti progetti già approvati e finanziati nell’ambito di Agenda Urbana (il Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale “Aggregazione Territoriale tra i Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani”) questo progetto mira a reperire risorse aggiuntive e non previste in fase iniziale, partecipando alla seconda finestra dell’avviso con somme residue che non sono state utilizzate da altri comuni in fase di progettazione.

Il sistema previsto per mitigare il fenomeno erosivo e consentire un ripascimento del tratto di costa di Tonnarella, come già previsto per il precedente progetto (già presentato e finanziato) che riguarda un tratto di lungomare San Vito Hopps, è la realizzazione di un sistema di barriere sommerse da collocare ad una distanza di circa 100 metri dalla riva, integrata da apporto di materiale a ripascimento della costa.

Al progetto di fattibilità tecnico economica approvato, dopo il via libera al finanziamento, seguirà il progetto definitivo.



Interventi manutenzione strade comunali

Posa asfalto nelle vie Santa Rosalia, Sassari e Mario Fani. Sopralluogo dell'assessore Reina anche nella via Sanremo

“Il miglioramento delle condizioni metereologiche, dopo la pioggia dei giorni scorsi, ci ha consentito di avviare oggi la posa di asfalto per la sistemazione di alcune strade comunali oggetto di manutenzione dopo gli interventi di scarificazione effettuati la scorsa settimana. In particolare siamo già intervenuti nella vie Santa Rosalia, Sassari e Mario Fani nel tratto vicino al semaforo lato Proseguiremo nei prossimi giorni con ulteriori interventi di manutenzione anche per quanto riguarda i marciapiedi ed altri tratti di strade che presentano avvallamenti e buche”.

Lo ha annunciato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Michele Reina nel corso di un sopralluogo con il tecnico comunale e direttore dei lavori, geometra Salvatore Ferrara.

Sono in corso, infatti, gli interventi di manutenzione strade comunali a cura dell’impresa Militello Costruzioni di Sant’Elisabetta (Agrigento), aggiudicataria del bando Mepa per un importo di poco superiore ai 50mila euro.

Gli interventi proseguiranno nelle per circa due mesi, fino ad esaurimento somme, a seguito di segnalazioni già pervenute all’ufficio tecnico ed eventuali ulteriori segnalazioni di intervento che potranno essere indirizzate al responsabile del procedimento ing. Marcello Bua, scrivendo all’indirizzo mail: marcello.bua@comune.mazaradelvallo.tp.it

- Lavori fognatura via Sanremo

A seguito di un ulteriore sopralluogo nella via Sanremo, a Tonnarella, dove sono in corso gli interventi di realizzazione della fognatura, l’assessore chiarisce che “l’acqua che al momento fuoriesce dalla strada nella zona di avvallamento a seguito degli interventi in corso d’opera, non è acqua proveniente dalla condotta idrica come segnalato da alcuni cittadini ma è acqua di sorgiva e la fuoriuscita temporanea dipende sia dai lavori in corso che dal fatto che al pari di altre zone di Tonnarella parte della via Sanremo si trova se pur di pochi centimetri sotto il livello del mare. Terminati i lavori – assicura l’assessore - tutto sarà ripristinato e terminerà la fuoriuscita di acqua. Ma confermiamo che non è affatto una perdita da condotta idrica”.