Volotea annuncia nuovi voli da Pantelleria e Lampedusa

26/03/2021 15:00:00

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di nuovi collegamenti in partenza da Lampedusa e Pantelleria.

PANTELLERIA

A Pantelleria salgono a 7 le rotte operate del vettore, tutte domestiche. Volotea collega, infatti, l’isola siciliana con Venezia, Verona, Torino, Milano Bergamo, Genova e Bologna (novità 2021) e, dal 5 giugno, sarà attivo anche il nuovo collegamento con Milano Linate. Il volo per lo scalo meneghino prevede 2 frequenze settimanali, ogni sabato e ogni domenica, durante tutto il periodo estivo. Con l’avvio di questo nuovo collegamento, la compagnia incrementerà la sua capacità di trasporto da e per Pantelleria del 78% (rispetto al 2019).

LAMPEDUSA

Ma le novità non sono finite qui e Volotea ha in serbo importanti novità anche per Lampedusa. Presso lo scalo, infatti, ai collegamenti già disponibili verso Venezia, Verona, Torino, Milano Bergamo, Genova e Bologna (novità 2021), si aggiungeranno anche 2 nuovi voli per Milano Linate e Napoli. Il volo per Milano Linate sarà operativo dal 5 giugno con 2 frequenze settimanali (ogni sabato e domenica), mentre il volo per Napoli, in partenza dal 6 giugno, prevede una sola frequenza settimanale (ogni domenica). Con i 2 nuovi voli salgono a 8 le rotte operate da e per l’isola da Volotea, che incrementa così del 78% (vs. 2019) la sua capacità di trasporto a livello locale.

“Siamo davvero felici di annunciare queste nuove rotte da Pantelleria e Lampedusa, rafforzando ulteriormente la connettività delle isole. Gli abitanti di Pantelleria e Lampedusa avranno, infatti, nuove possibilità di raggiungere facilmente altre città italiane, evitando scali in grandi hub e inutili perdite di tempo. Con l’annuncio dei nuovi collegamenti, riconfermiamo il nostro impegno nel sostenere il settore turistico italiano, così duramente colpito dalla recente pandemia Covid-19. Siamo pronti a volare di nuovo dai due scali isolani garantendo, come sempre, la massima flessibilità e altissimi standard di sicurezza a bordo per i nostri passeggeri e i nostri equipaggi” - ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.