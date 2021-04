Altra tegola per il Trapani Calcio 

01/04/2021 16:19:00

Un'altra tegola. L'affiliazione. La strada che porta al Trapani calcio è sempre più in salita. Prima l'estromissione dal campionato. Poi il fallimento. Ed ora l'affiliazione all'interno della Figc, primo passo da compiere per procedere all'iscrizione. Serve un impianto di gioco per superare questo ennesimo scoglio.

Il Comune di Trapani sta cercando trovare un accordo con il Libero consorzio universitario per disporre dello stadio Provinciale. Ma per il momento non c'è alcun protocollo d'intesa tra i due Enti. Il Consorzio, anzi, è intenzionato a predisporre un nuovo bando per l'assegnazione del Provinciale per i prossimi dieci anni. E il Trapani calcio? Sul futuro tante incognite e una sola certezza: i ritardi accumulati nella programmazione della stagione sportiva.