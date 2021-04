   Mazara, lavori in Piazza Godino. Consegnati buoni spesa covid

02/04/2021 17:00:00

Sono cominciati e si concluderanno entro un mese i lavori di messa in sicurezza, ripristino della sede stradale e consolidamento di piazza Andrea Godino, continuazione dell'omonima via nella zona Macello, che si connette attraverso una strada sterrata nella via dell'Acquedotto.



I lavori prevedono un investimento di circa 81mila euro con fondi assegnati nel 2018 dalla Protezione Civile a seguito dell'alluvione avvenuta nella notte tra il 9 ed il 10 novembre 2018.

In particolare, verrà consolidata la zona nella quale si aprì la voragine di circa 4 metri con conseguente crollo di una parte sottostante della volta ipogea. La zona era stata all'epoca messa in sicurezza transennandola ma i lavori di consolidamento sono stati avviati oggi, dopo il via libera della Regione, la determinazione sindacale nella qualità di soggetto attuatore di protezione Civile e la determinazione del dirigente del 3° settore comunale ( Cicca qui per gli atti deliberativi ).



Ad effettuare gli interventi è l'impresa MM Costruzioni di Mazara, che era già stata individuata con verbale di somma urgenza il 15 novembre 2018.

"Oltre al consolidamento del tratto di piazza Godino - dice l'assessore Michele Reina - si sta procedendo a sistemare la zona, ad effettuare un tratto di fognatura e ad asfaltare un tratto di piazza e strada che sono attualmente sterrate. Un intervento di messa in sicurezza, consolidamento ma anche si riqualificazione della zona".

Al termine degli interventi, il Comune anticiperà le somme e richiederà la liquidazione a rimborso delle stesse somme alla Protezione Civile come previsto dal Piano di Investimento del Dpcm 4 aprile 2019.

Per il comune di Mazara del Vallo, responsabile del procedimento è l'ing. Marcello Bua dell'ufficio tecnico comunale.

Buoni spesa Covid

"Attraverso un messaggio sms, abbiamo consegnato i buoni spesa telematici per l'acquisto di beni di prima necessità a circa 800 famiglie della nostra città. Siamo lieti di essere riusciti a completare la procedura prima della Santa Pasqua in modo tale da far trascorrere una festività più serena ai nostri concittadini con maggiori difficoltà e di questo ringrazio il dirigente ed il personale delle Politiche Sociali".



Lo annuncia il vice sindaco e assessore comunale alle Politiche Sociali Vito Billardello.



Grazie ai fondi del decreto 'Ristori Ter' che ha messo a disposizione per il Comune di Mazara del Vallo circa 490 mila euro, gli Uffici delle Politiche Sociali ad inizio mese hanno attivato la procedura con la pubblicazione dell'avviso e, dal 4 al 21 marzo, hanno ricevuto le domande. Erano due i requisiti di reddito: priorità per i nuclei familiari con reddito zero nel trimestre compreso tra dicembre 2020 e febbraio 2021; seconda fascia per i nuclei familiari con reddito medio massimo di 400 euro mensili nel trimestre. Sono state accolte tutte le domande presentate aventi i requisiti reddituali delle due fasce e gli altri requisiti previsti dall'avviso pubblico.

Modalità di utilizzo

Il buono spesa è stato erogato in maniera elettronica, una sola volta attraverso un sms inviato dal sistema del Comune al numero di cellulare indicato al momento dell’invio dell’istanza dagli aventi diritto. L’sms contiene il codice identificativo del buono e il pin per utilizzare il buono stesso presso gli esercenti convenzionati per l’acquisto di beni alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas.

I buoni spesa elettronici potranno essere spesi in una delle attività convenzionate ( Pagina Buoni Spesa Covid ).

ll valore dei buoni è il seguente:

• nucleo familiare composto da 1 solo soggetto valore € 150,00;

• nucleo familiare composto da 2 a 3 soggetti valore € 230,00;

• nucleo familiare composto da 4 a 5 soggetti valore € 310,00;

• nucleo familiare composto oltre 5 soggetti valore € 390,00.