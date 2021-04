Sicilia, prorogata la scadenza del Po Fesr

24/04/2021 20:50:00

Via libera dal governo regionale alla proroga straordinaria unica al 14 luglio dei termini di scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di competenza del dipartimento Attività produttive, relativi agli avvisi per gli obiettivi tematici 1 (Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione) e 3 (Competitività delle Piccole e Medie Imprese) del Po Fesr 2014-2020 presentati dalle imprese siciliane.

«Il perdurare dell'emergenza Covid e del rischio sanitario connesso ci ha spinto a chiedere un provvedimento di proroga straordinaria per venire incontro al tessuto produttivo regionale e – dice l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano – alle innumerevoli criticità vissute dalle imprese in questi mesi, alla luce delle disposizioni normative ed in considerazione del protrarsi del periodo emergenziale fino al 30 aprile 2021 da parte del governo nazionale».

In funzione della proroga straordinaria decisa dal governo Musumeci, i termini di scadenza, sia naturali che già prorogati, dei progetti comunitari a valere sul Po Fesr 2014/2020 e di competenza del dipartimento Attività produttive vengono ulteriormente slittati al 14 luglio 2021.

Per tutti i beneficiari, inclusi quelli che abbiano già presentato istanza di proroga, anche se ottenuta - qualora questa ricada nell'applicazione automatica dei nuovi termini e della conseguente concessione dei correlati benefici temporali - resta salva la facoltà di poter presentare una nuova istanza ai sensi degli avvisi pubblici che sarà oggetto di istruttoria ordinaria.

Orchestra sinfonica siciliana, Nicola Tarantino è il nuovo commissario straordinario

La fondazione Orchestra sinfonica siciliana ha un nuovo commissario straordinario. Si tratta di Nicola Tarantino, dirigente del dipartimento regionale al Turismo, sport e spettacolo e attualmente responsabile della "Sicilia Film Commission". La nomina, disposta dall'assessore allo Spettacolo Manlio Messina, si è resa necessaria per la decadenza del Consiglio d'amministrazione della fondazione, maturata in seguito alle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

"Le indiscusse capacità amministrative e la pregressa esperienza professionale di Nicola Tarantino - afferma l'assessore Messina - hanno fatto ricadere su di lui la mia scelta. Sono certo che condurrà al meglio la gestione commissariale, affrontando con autorevolezza i nodi e le criticità gestionali emerse negli ultimi tempi".

Palermitano, con un passato da ufficiale della Guardia di Finanza, Nicola Tarantino è laureato in Economia e Scienze giuridiche ed è iscritto al registro dei revisori legali.

Svolgerà le funzioni statutariamente attribuite agli organi amministrativi e gestionali della Fondazione per quattro mesi e, comunque, fino alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.