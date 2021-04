Coronavirus in Sicilia. I dati di oggi: 1095 positivi. Trapani +45

24/04/2021 18:48:00

Sono 1.095 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 25.451 tamponi processati. Numeri in crescita rispetto alla giornata di ieri quando i positivi erano stati 930 su quasi 27mila tamponi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività, dunque, risale al 4,3% (ieri era 3,5%). Sono 21 i nuovi decessi in un giorno e salgono i ricoveri: 4 di cui 2 in terapia intensiva. Tanti i guariti nelle ultime 24 ore: 1.147.

Attualmente ci sono 25.211 positivi di cui 1.234 ricoverati in ospedale, 179 in terapia intensiva, 23.798 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 172.018 e i decessi a 5.286. Da inizio pandemia sono 202.515 le persone contagiate in Sicilia.



A livello provinciale, sono 344 i nuovi positivi a Palermo, 301 a Catania, 96 a Messina, 95 a Siracusa, 48 a Ragusa, 9 ad Enna, 75 a Caltanissetta, 82 ad Agrigento, 45 a Trapani.