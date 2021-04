Il Marsala Futsal si impone 9 a 0 sul CUS e schizza in seconda posizione in classifica

28/04/2021 21:41:00

Nel turno infrasettimanale, valevole per la nona giornata di serie C1, il Marsala Futsal, come da pronostico, fa un sol boccone del volenteroso CUS Palermo, infliggendogli un sonoro nove a zero. La sconfitta più pesante di questo campionato subita dal il fanalino di coda del girone, inchiodato ancora a zero punti in classifica. Il Marsala, in attesa dei risultati che matureranno in altrettante partite ancora da disputare per la giornata in corso, balza al secondo posto con quattordici punti all’attivo.

Contro il Cus non c’è stata assolutamente partita con il Marsala già in vantaggio a quarantatre secondi dal fischio di inizio con Pizzo.

E’ stata una buona occasione per Mister Anteri che ha ruotato tutti gli effettivi a sua disposizione, regalando la gioia del goal a ben otto giocatori diversi, tra cui Seccia, Costigliola e Gabriele Pellegrino al loro primo centro stagionale, per quest’ultimo anche l’onore di una doppietta. Le altri reti portano la firma di Gaspare Pellegrino, Patti, Foderà e Perrella.

Per la cronaca, all’ultimo minuto del primo tempo, il CUS Palermo ha avuto la possibilità su tiro libero di siglare la rete, della così detta “bandiera”, ma Barberi ha calciato fuori.

Nel prossimo turno, in programma l’8 maggio, la formazione lilibetana non scenderà in campo per osservare il turno di riposo previsto dal calendario, anche se originariamente avrebbe dovuto affrontare il Club P5 Cruillas che ha rinunciato a riprendere il campionato, dopo la sospensione COVID. Pellegrino & compagni torneranno sul parquet del Palasport sabato 15 maggio quando a Marsala arriverà il San Vito lo Capo.

Il tabellino della gara:

Marsala: Buffa, Pellegrino Gabriele, Pellegrino Gas. (C), Patti, Pizzo, Cusumano, Li Causi, Costigliola, Emiliano, Seccia, Foderà, Perrella. Allenatore Marco Anteri;

CUS Palermo: Nicolosi, Mangano, Mignosi, Vasta, Noto, Di Maria, Belli, Ganci, Barberi, Sciacchitano, Rappa. Allenatore Nicolò Gritto;

Arbitri: Giuseppe Sicurella e Gaspare Giarratano entrambe della sezione di Agrigento;

Marcatori: 1' Pizzo (M), 9' e 44’ Pellegrino Gabriele (M) 11' Patti (M), 15' Pellegrino Gaspare (M), 28' Seccia (M), 30'+1 Foderà, 50' Perrella (M), 58' Costigliola (M)

Ammonito: 25’ Belli (C);

Note: Partita a porte chiuse; 30’ Barberi (C) fallisce un tiro libero;

Giovanni Ingoglia