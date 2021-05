Sviluppo urbano dei Comuni siciliani, bando da 13 milioni del governo regionale

13/05/2021 16:00:00

«Con la pubblicazione del nuovo bando per la rigenerazione urbana nei piccoli e medi Comuni, il governo Musumeci imprime nuovo slancio alla riqualificazione del territorio e delle cittadine siciliane avviata negli ultimi tre anni. Mettiamo a disposizione dei Comuni una dotazione iniziale da 13 milioni e 800mila euro attingendo al Fondo Jessica. L’obiettivo è poi incrementare ulteriormente tale dotazione. Finanziamo progetti già cantierabili volti al risanamento dei centri storici, al recupero e all'ammodernamento del tessuto urbanistico degli abitati».

Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando la pubblicazione del bando per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento di interventi di rigenerazione e sviluppo urbano nei Comuni siciliani al di sotto dei 60mila abitanti. Il bando è consultabile sul sito istituzionale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, nella sezione "Decreti". Saranno ammesse le istanze inviate a partire dalle ore 9 e fino alle ore 24 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta lo scorso venerdì 7 maggio. (Qui il bando).

«Prosegue - aggiunge Falcone - la cura fatta di cantieri, opere pubbliche e lavoro voluta dal governo Musumeci per riaccendere l'economia siciliana e rivalutare il territorio. Puntiamo su un circuito virtuoso fra Regione e Comuni - conclude Falcone - per progettare e portare a compimento il risanamento urbano dell'Isola».



Giornata dell’Infermiere

«Sono contento di poter dire "grazie" gli infermieri a nome mio personale, del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Una categoria di professionisti che è la spina dorsale del sistema sanitario nel mondo e che, in questo ultimo anno, ha profuso ogni energia per affrontare, assieme al personale medico, il dramma della pandemia, accorrendo ovunque fosse necessaria la loro presenza». È quanto ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, intervenendo con un video messaggio al webinar "Il nodo evolutivo dell'infermieristica: la visione politica, professionale, accademica e sociale”, organizzato questa mattina dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo.



«Allo stesso tempo – ha proseguito Musumeci – rivolgo un pensiero commosso a quei professionisti che non ce l'hanno fatta, perché colpiti dal virus o contagiati da pazienti che assistevano e che curavano. Sono convinto che in Sicilia il governo regionale abbia fatto fino in fondo il proprio dovere. Abbiamo consentito a centinaia e centinaia di infermieri di poter sottoscrivere, finalmente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e consentito loro di progettare un futuro, dopo anni di incertezza e precarietà. Ma i nostri progetti sono ancora più ambiziosi, perché vorremmo una Regione capace di essere competitiva con le altre del Nord e offrire un servizio sanitario efficiente, con standard europei. Abbiamo tutti i numeri per farlo. Serve mettere assieme tutti gli ingredienti, serve tempo e tanta buona volontà. Ma quest'ultima per fortuna non manca».

Energia, l'assessore regionale Baglieri incontra sindaci isole minori

Il programma per la transizione energetica in Sicilia. E' stato il tema al centro degli incontri, avviati oggi, fra lʼassessore allʼEnergia della Regione Siciliana Daniela Baglieri e il direttore del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti Antonio Martini, con gli amministratori di Pantelleria e Lipari. Si tratta solo dei primi appuntamenti che lʼassessore avrà con i sindaci di tutte le isole minori siciliane relativamente al progetto “Green Island”, già approvato dal Governo Musumeci. L'obiettivo è creare le condizioni per lo sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali nel segno della sostenibilità, per arrivare al 2030 con le isole verdi.

«Al momento la maggior parte delle isole minori della Sicilia non può raggiungere l'autonomia energetica impiegando solamente le fonti rinnovabili - afferma lʼassessore Baglieri - . Soprattutto per la mancanza di adeguati spazi e per i limiti imposti dalle normative paesaggistiche. Per questo il Governo Musumeci ha predisposto una strategia diversa per ogni singola isola in funzione delle caratteristiche territoriali e delle opportunità di connessione elettrica alla rete nazionale. La Regione Siciliana ha tracciato una sorta di road-map verso la decarbonizzazione. Il processo interesserà gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi, delle Pelagie, Ustica e Pantelleria».

E continua l'assessore Baglieri: «Eʼ il momento di correre in Sicilia, soprattutto verso uno dei futuri obiettivi su cui sta investendo il governo regionale. Attraverso il progetto "Green Island" verranno finanziati impianti di fonti rinnovabili, superando tutti quegli ostacoli causati dalle ridotte potenzialità di generazione elettrica nelle isole minori. LʼEuropa afferma che la nostra Isola è tra le regioni d'Europa con il maggior potenziale di produzione rinnovabile. È necessario abbandonare gradualmente tutte quelle fonti di energia tradizionali ed inquinanti», conclude.