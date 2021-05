Noi sentiamo SciaVuru di Sicilia e Cantine Paolini lo trasforma in un vino coinvolgente

14/05/2021 09:00:00

L'estate è ormai alle porte, con quell'atmosfera frizzante e vivace che la contraddistingue, e con quei profumi fruttati e floreali che solo la Sicilia è in grado di donarci. E' da questo pensiero probabilmente nasce SciaVuru di Cantine Paolini, un vino bianco decisamente coinvolgente. Vi descriviamo le caratteristiche principali per farvelo "assaggiare" intanto durante la lettura.

SciaVuru è uno vino frizzante fresco, giovane e fruttato, che spicca per aromaticità e freschezza che nasce dall’accurata unione di vitigni autoctoni. Qui sono il Catarratto e il Damaschino a recitare la parte dei leoni, dando origine a un vino versatile, pronto per essere bevuto adesso, per goderne appieno il perlage vivace e la spontaneità dei profumi e dei sapori.

SciaVuru è il frutto di un sapiente taglio realizzato dal team PAOLINI, dove, accanto a Catarratto, e Damaschino troviamo anche una piccola percentuale di altre uve locali a bacca bianca. Gli acini, accuratamente selezionati per garantire solo il meglio del terroir di provenienza, una volta raccolti effettuano una prima fermentazione in contenitori d'acciaio per quattro mesi, per poi rifermentare ed affinare in autoclave, aspettandone la sua completa maturazione.

Il risultato è un vino frizzante che, nel bicchiere, si manifesta con un colore giallo paglierino, attraversato da un perlage di grana non troppo fine, caratterizzato da una buona persistenza. Lo spettro olfattivo ruota intorno ad aromi principalmente fruttati e floreali, che avvolgono il naso con note nitide e schiette. All'assaggio è di corpo leggero, molto snello e scorrevole, con un sorso che piace per la componente fresca. L'ora dell’aperitivo assume così grazie a SciaVuru sfumature siciliane decisamente coinvolgenti.

Una bottiglia perfetta per le lunghe cene estive con amici o per una divertente serata informale, insomma, un vino capace di mettere d'accordo un po’ tutti grazie al suo particolare equilibrio e alla sua capacità di accompagnare ogni aperitivo, sia d'estate che d'inverno.