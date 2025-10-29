Sezioni
29/10/2025 10:00:00

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo-450.jpg

"Quest'anno abbiamo fatto il 90% in più rispetto alla vendemmia scorsa. È stata una rinascita dopo la siccità che ci ha messi in ginocchio". Gaspare Baiata, presidente della Cantina Sociale Paolini e delle Cantine Paoline SRL, racconta la storia di una delle realtà enologiche più importanti della Sicilia occidentale: 7 milioni di bottiglie l'anno che conquistano i mercati di tutto il mondo.


La storia inizia nel 1964, quando un gruppo di vignaioli marsalesi unisce le forze per dare vita alla cooperativa. Prima vendemmia nel 1972, ma i primi decenni sono lontani da quello che la cantina è oggi. "L'interesse principale era prendere i contributi della Comunità Economica Europea – spiega Baiata – I vini andavano totalmente in distilleria, senza attenzione alla qualità".


La svolta arriva nel 2000 con la scelta del vino in bottiglia. "Siamo una delle poche cantine sociali siciliane che fa grossi numeri in bottiglia", sottolinea il presidente. Una scelta coraggiosa che ha permesso alla cooperativa di oltre 1000 soci di distinguersi nel mercato.

Tra i gioielli della produzione c'è Etta Focu, blend tra Syrah e Perricone, e Disio, Zibibbo secco che reinterpreta in chiave contemporanea un vitigno antico. I vini Paolini viaggiano dal Mediterraneo al Pacifico: forte presenza in Sicilia e Italia, buona distribuzione in Europa, crescita costante negli Stati Uniti, Giappone, Corea e Cina.


Il 2024 è stato l'anno più duro: dalla siccità una vendemmia disastrosa. Da 300.000 quintali a 160.000, il 50% in meno. Il 2025 ha ribaltato tutto: 290.000 quintali, quasi il doppio rispetto all'anno precedente.
 

Un esempio concreto di come una cooperativa siciliana abbia saputo reinventarsi, passando dalla logica del contributo a quella della qualità, portando i sapori autentici della Sicilia nel mondo.
 


Info: www.cantinepaolini.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it