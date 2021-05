Pescatori di Mazara. Il sindaco Quinci incontra il ministro Guerini

15/05/2021 04:00:00

«La Missione a Roma si chiude con l'incontro presso il Ministero della Difesa con il Ministro Lorenzo Guerini, il quale ha dimostrato grande sensibilità e attenzione per la sicurezza dei nostri pescatori.

Mi ha confermato la volontà di mantenere una forte presenza della Marina Militare nel Mar Mediterraneo a tutela degli interessi nazionali. Anche a lui ho rappresentato l'esigenza di pianificare l'immediata costituzione di un tavolo interministeriale per il comparto pesca di Mazara del Vallo».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci in merito all'incontro avuto oggi a Roma con il Ministro della Difesa.

Grande soddisfazione del Partito Democratico per l'esito proficuo dell'incontro tra il Ministro della difesa ed il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci. "Ringraziamo il Ministro Lorenzo Guerini per la disponibilità ad accogliere in tempi rapidi la nostra richiesta di incontro con il primo cittadino su temi così sensibili per il nostro territorio. Siamo certi che il Governo darà tutto il supporto necessario per affrontare con immediatezza il problema del comparto pesca di Mazara del Vallo. Al sindaco Quinci e al ministro Guerini, un augurio di buon lavoro".