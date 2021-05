Turismo. Blu Hotels rilancia albergo di Mazara sequestrato a Savalle

16/05/2021 14:57:00

"Puntiamo entro la fine di giugno alla riapertura a pieno regime dei nostri alberghi, abbiamo aspettative importanti, e questo malgrado l'incertezza del covid abbia rallentato notevolmente le prenotazioni".

Lo dice Nicola Risatti, presidente e amministratore delegato della "Blu Hotels", catena alberghiera con 30 strutture in tutta Italia che ha sede a Brescia e che in Sicilia, dal 2014, gestisce l'hotel "Kempinski - Il Giardino di Costanza", resort di lusso da 99 stanze di Mazara del Vallo (Tp), sequestrato nel 2012 dalla magistratura di Trapani a Giovanni Savalle, un fiscalista indicato dagli inquirenti come vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro.