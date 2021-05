Stefania Auci presenta il suo nuovo libro "L'inverno dei leoni" 

28/05/2021 16:00:00

Sarà presentato lunedì 31 maggio, alle ore 18.30, in modalità on line sulla pagina Facebook Ubik Librerie, ‘L’inverno dei leoni’ (Casa Editrice Nord 2021), il nuovo, attesissimo, volume di Stefania Auci, impreziosito dalla copertina che ritrae un particolare del dipinto “When the Heart is Young” (1902) di Johan William Godward.

E’ il romanzo che conclude “La saga dei Florio” dopo ‘I leoni di Sicilia’ (Casa Editrice Nord, 2019), caso editoriale internazionale, in corso di traduzione in 32 Paesi, 35 edizioni e oltre 650.000 mila copie vendute solo in Italia, più di 100 settimane in classifica. Relatrice dell’incontro sarà Maria Pia Salerno, della Ubik di Erice; alla presentazione parteciperanno i librai Ubik di Catania, Como e Sciacca.

Dopo il bestseller “I leoni di Sicilia”, autentico caso editoriale internazionale, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città. Unici e indimenticabili.