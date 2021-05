Il Gruppo Bulgarella acquista l'ex Colonia Olivetti in Liguria, ne farà un resort di lusso 

28/05/2021 11:27:00

Il Gruppo Bulgarella ha acquisito l’ex colonia Olivetti a Sarzana, in provincia della Spezia. La società che fa capo al trapanese Andrea Bulgarella, leader nel recupero di edifici storici e nella realizzazione di strutture turistiche di pregio, vuole trasformare L’ex colonia in un resort a 5 stelle, rilanciando il turismo nella zona.

“Vogliamo realizzare un resort 5 stelle di alto profilo – spiega il direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso – rispettando la storia della colonia. Dal punto di vista architettonico verrà fatta una ristrutturazione filologica che terrà conto dei più elevati standard qualitativi per ciò che concerne le strutture 5 stelle, che sarà curata dall’architetto del

Gruppo Bulgarella Giuseppe Cosentino”.

Un’operazione simile a quella realizzata all’ex colonia Vittorio Emanuele II a Calambrone, in provincia di Pisa, dove è nato il Toscana Charme Resort. “L’opera di recupero dell’ex colonia Olivetti – assicura Lo Faso – oltre alla riqualificazione del bene avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio in termini di occupazione, di presenze turistiche, di indotto e di immagine”.

Il Gruppo Bulgarella ha deciso di acquisire la struttura anche grazie ai lavori che sono stati svolti nel territorio, in particolare quelli alla foce del torrente Parmignola. “Non possiamo che ringraziare la Regione Liguria, il Comune di Sarzana e Arte Genova, con i quali abbiamo già avviato le interlocuzioni per iniziare quanto più velocemente i lavori. Nelle prossime settimane organizzeremo una conferenza stampa per presentare il nostro progetto”, conclude Ray Lo Faso.

Il 12 maggio scorso il Gruppo Bulgarella aveva presentato una proposta irrevocabile di acquisto per 2 milioni e 50mila euro, con il versamento di una cauzione per 205 mila euro. Trascorsi i 15 giorni previsti senza ulteriori proposte, la vendita potrà essere definitivamente conclusa al termine delle verifiche formali di rito.

“La giornata di oggi segna una svolta storica per l’ex Colonia Olivetti, dopo decenni di abbandono e incuria. È un’altra promessa mantenuta di questa Giunta – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. – La vendita consente di un grande

intervento di riqualificazione urbana, recuperando un immobile di pregio, vincolato, con il suo parco e segue un lavoro di anni, concretizzato nei fatti con questo impegno di un privato. La realizzazione di un resort di lusso, come nelle intenzioni del gruppo acquirente – conclude – garantirà non solo alla Colonia di tornare all’antico splendore ma anche di potenziare l’offerta turistica di Sarzana e dell’intera provincia spezzina, con importanti ricadute positive, anche occupazionali, per il settore e per tutto l’indotto. Un nuovo ingresso per chi dalla Toscana arriva in Liguria, un simbolo del cambiamento positivo impresso alla nostra regione negli ultimi anni”.

La Colonia Olivetti è costituita da un immobile da 2.942 metri quadrati con un parco da 29mila metri quadrati. L’area ha una destinazione turistico ricettiva con servizi pubblici e privati. Considerati i vincoli esistenti, è prevista anche la realizzazione di un parcheggio a raso con posti auto pubblici e privati. “Sono molto soddisfatto di questo risultato – aggiunge l’assessore all’Edilizia Marco Scajola – che ha portato alla vendita di questo complesso per un valore congruo rispetto alle perizie più recenti sul reale valore della Colonia, chiusa dagli anni Ottanta.