Marsala, e il nostro viaggio nella città perduta 

29/05/2021 06:00:00

Sono state tredici puntate. Avrebbero potuto essere anche di più.

Con uno sforzo senza precedenti, Tp24 in questi mesi ha percorso un viaggio con la nostra comunità di lettori che vive nella città dove ha sede principale il nostro giornale, Marsala. Un viaggio nella città perduta. Abbiamo voluto raccontare tutti i luoghi decadenti della città. Quelli lasciati all'incuria, le opere pubbliche incompiute, i luoghi abbandonati, persi. Abbiamo scelto posti noti e altri meno, altri che servivano a raccontare una storia, altri che rappresentavano un insieme di altri posti. Dalla piazza di Strasatti, nuova eterna incompiuta, fino al cimitero di Cutusio, che è invece ormai un "classico" degli sprechi di denaro pubblico in Sicilia occidentale. Dall'isola Schola, al centro di una riserva incantevole, dove comanda la legge di pochi rispetto al bene comune, fino ad un altro luogo meraviglioso e abbandonato, la chiesa di Santa Maria della Grotta.

Tredici puntate di un giornalismo che a noi piace, di racconto, di denuncia, di storie, di immagini non retoriche. Ogni puntata ha ricevuto diversi commenti e tante sono le proposte arrivate in redazione. Chi ci ha suggerito altri posti, chi ha voluto condividere con noi un ricordo collegato a questo o quel luogo. Il nostro viaggio, per ora, termina qui. Con la speranza che questo nostro raccontare e segnalare, questo denunciare a fare luce, serva ad alimentare nei cittadini la consapevolezza su quante potenzialità inespresse ci siano in città. E' una responsabiltà che appartiene a tutti i cittadini e soprattutto alla politica.

E' inutile che ci giriamo intorno: chi segue Tp24 sa che noi non facciamo sconti al potere. E allora, se oggi raccontiamo i luoghi perduti, è colpa della politica, di chi ci ha amministrato finora, a tutti i livelli. Chi ha speso miioni di euro per opere pubbliche rimaste incompiute, o completate o abbandonate, chi non sa valorizzare i nostri tesori, chi dichiara di tutelare il "bene comune", ma pensa solo ad aumentare le clientele e concedere ai privati pezzettini di città. Di fronte a tutto questo ci vorrebbe una sana presa di coscienza, da parte dei cittadini, e da parte della politica. Non avverrà, lo sappiamo, ma ciò non toglie che noi continueremo il nostro racconto, come abbiamo sempre fatto. Adesso prepariamo ad altro, perchè ci piace fare questo mestiere, e ci piace farlo in questo modo. Vogliamo raccontare i luoghi perduti di Trapani, ad esempio, perchè nessuno lo ha mai fatto. E magari quelli del resto del territorio. Vogliamo raccontare anche storie di tesori nascosti, e storie di rinascita. Insomma, vogliamo raccontare. Perché questo siamo, storie, e di questo viviamo. Nel frattempo qui c'è un video riassuntivo, un viaggio lungo tre mesi raccolto in pochi minuti. Ma qui giù trovate anche tutti i link per leggere le brevi storie e rivedere i brevi video del nostro viaggio nella città perduta.

1 - Cimitero Cutusio

2 - Piazza Strasatti

3 - Scuola Lombardo Radice

4 - Villa Damiani

5 - Colmata

6 - Ex distilleria Bertolino

7 - Zona Artigianale

8 - Baluardo Velasco

9 - Santa Maria della Grotta

10 - Porto

11 - Ex aree militari

12 - Mattatoio

13 - Isola Schola