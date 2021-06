Giornata "plastic free" allo Stagnone di Marsala

01/06/2021 18:10:00

Il Rotary Club Marsala, la Lega Navale e il Club per l'Unesco, con il supporto tecno-collaborativo del Comune, hanno dato vita domenica a una Giornata ‘Plastic Free’.

L’iniziativa ecologica ha aderito al progetto nazionale nato con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo libero dalla plastica. Denominata “Liberiamo lo Stagnone dalla plastica e dai rifiuti”, la rimozione dei rifiuti in plastica ha preso il via dal litorale di Salinella e si è protratta fino alla Lega Navale.

Consistente la quantità di rifiuti prelevata dai volontari che hanno aderito alla manifestazione, singoli o facenti parte di associazioni che periodicamente si incontrano per portare avanti eventi del genere all’insegna dell’educazione e del rispetto per l’ambiente. Alla Lega Navale ieri, per il Comune di Marsala sono stati presenti il Sindaco Massimo Grillo e il Suo vice, Paolo Ruggieri, con l'assessore della Giunta Young Daya Kaur Singh.