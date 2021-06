Ars. Miccichè al banco alimentare. Lupo a sostegno dei giornalisti

02/06/2021 18:10:00

“Sono rimasto davvero impressionato dalla macchina organizzativa del Banco Alimentare di Catania. Banco Alimentare che assiste, in Sicilia, ben 250 mila famiglie povere, grazie all’impegno di un nutrito gruppo di volontari che quotidianamente si mette al servizio dei più bisognosi. Un’organizzazione impeccabile che quotidianamente consente di fare sentire meno sole migliaia di persone. Il Banco Alimentare riesce a dare risposte concrete ai più deboli grazie alle donazioni dei privati”.



Questo il commento del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, dopo la visita al Banco Alimentare di Catania.

Giornalisti. Lupo: sostegno a mobilitazione, tutela economica è alla base della libertà di stampa

“La libertà di stampa, valore indispensabile per la democrazia, passa anche attraverso la rimozione di qualunque condizionamento economico dei giornalisti, a partire dalle tutele previdenziali e degli enti di categoria”. Lo dice il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo a sostegno della giornata di mobilitazione indetta dai giornalisti e che ha dato vita in molte città italiane tra cui Palermo a si- in di iscritti che chiedono la tutela della cassa di previdenza professionale (Inpgi) che attualmente paga il prezzo della diminuzione dei contribuenti attivi .

“Il Pd – ricorda Lupo si sta impegnando a livello nazionale per la tutela della categoria chiedendo al governo l’attuazione della legge che, aumentando la platea dei contribuenti dell’Inpgi con l’inserimento dei giornalisti che svolgono attività professionale autonoma per conto di aziende editoriali, contribuirebbe alla sopravvivenza dell’ente di previdenza”.



Acqua. Catanzaro: "un'altra battaglia vinta al fianco dei sindaci"

“La gestione diretta dell'acqua nei Comuni in regime di salvaguardia è stata mantenuta, siamo soddisfatti e felici di avere sostenuto una battaglia di democrazia e libertà”.

Questo il commento del parlamentare regionale del Pd Michele Catanzaro alla notizia dello stralcio della norma contenuta nel DL Semplificazione predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica che abrogava il regime di salvaguardia per diversi Comuni, molti dei quali siciliani.

“Sono stato a Roma al fianco dei sindaci impegnati nella loro mobilitazione ed a livello regionale era stato pure predisposto un ordine del giorno all'Ars per dire di no a tale ipotesi. Lo stralcio è una bella notizia, segno che spesso oltre a discutere occorre fare sentire forte e in modo democratico la propria presenza, com'è successo a Roma un mese fa e come molti altri sindaci fanno con altre problematiche di grande e rilevante interesse collettivo. Una protesta civile e democratica non si deve configurare come sgarbo istituzionale, - aggiunge Catanzaro - ma come segnale di legittima rabbia per qualcosa che non funziona, per qualcosa che deve subire una radicale inversione di tendenza, per essere finalmente ascoltati. Il Governo nazionale ed i rappresentanti istituzionali che abbiamo incontrato in occasione della mobilitazione a Roma hanno assunto un preciso impegno riconoscendo che l'abrogazione avrebbe comportato penalizzazioni per i Comuni che in questi anni sono stati impegnati ad avviare processi virtuosi. Gli impegni sono stati mantenuti con nostra immensa soddisfazione. Continuerò personalmente ad essere al fianco dei sindaci e delle comunità locali - conclude il parlamentare Pd - per altre battaglie che abbiano il solo ed esclusivo interesse del bene per la collettività”.