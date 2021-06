Marsala, ecco il nuovo calendario della raccolta differenziata

02/06/2021 16:00:00

E’ entrato in vigore da ieri il nuovo calendario emanato da Energetikambiente, la società che gestisce il ritiro porta a porta dei rifiuti, che sarà valido fino al 31 agosto prossimo.

”Desideriamo rendere un servizio sempre migliore all’utenza - sottolinea Michele Milazzo, titolare della delega all’Ambiente dell’Amministrazione Grillo. Per questo sono state rimodulate alcune giornate e alcuni orari di raccolta. Il nuovo calendario sarà in vigore per tutta l’estate. Ricordiamo, inoltre, a chi ha difficoltà a conferire col sistema porta a porta che sono sempre operative le isole ecologiche dislocate sia in centro che in periferia dove poter smaltire i rifiuti in maniera differenziata”.

Questi i nuovi calendari, zona per zona:

Pulizia straordinaria del Cimitero comunale - “In questi mesi abbiamo dedicato una maggiore attenzione alla sorveglianza e al decoro di questo luogo caro alla memoria dei marsalesi – dice l’assessore Michele Milazzo – Abbiamo trasformato le pulizie straordinarie in ordinarie, abbiamo stretto accordi con i fiorai ricadenti nelle vicinanze perché confezionassero i fiori con materiali che si possono conferire nell’organico insieme agli steli per agevolare la differenziata, abbiamo dato direttive ai guardiani affinché vietassero l’ingresso di incarti fatti di alluminio e plastica, ma ancora non basta. Abbiamo, - chiude l’Assessore Milazzo - chiesto a Energetikambiente di aumentare il numero di contenitori in cui gli utenti del cimitero possono conferire i rifiuti e siamo speranzosi che questa ulteriore misura possa portare ad un miglioramento delle abitudini e del decoro”.