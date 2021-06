Dopo tre anni, a Favignana riapre l'ex villaggio Valtur

02/06/2021 20:00:00

Riapre a Favignana con Aeroviaggi lo storico villaggio ex Valtur, chiuso dal 2018 a seguito delle difficoltà che hanno coinvolto la società che faceva capo all’imprenditore Carmelo Patti. Aeroviaggi ha firmato con l’amministrazione giudiziaria un contratto di affitto della struttura per sei anni rinnovabili per altri sei.

Il nuovo Favignana Premium Resort & Villas, è stato ristrutturato con investimenti ingenti che hanno riguardato interni, esterni e servizi di accoglienza. Ha 155 camere, di cui 19 ville con terrazze private a pochi metri dal mare. Create nuove aree verdi e realizzato un impianto sportivo con 2 campi da padel, uno di beach volley, un’area yoga, oltre a tennis e calcetto.

Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi Spa: “Siamo orgogliosi di aprire il nuovo Favignana Premium Resort & Villas sotto gli auspici di una ripartenza luminosa del turismo Made in Italy che rende merito a tutto il lavoro che abbiamo svolto con impegno e dedizione in questi mesi, in accordo con le istituzioni, per la riqualificazione del complesso di pregio e la valorizzazione dell’indotto turistico e dell’Area circostante il resort”.