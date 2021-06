DB Trapani: "Speriamo che Razza torni a fare l'assessore"

02/06/2021 14:00:00

“Auspico vivamente, a nome di tutto il movimento di Diventerà Bellissima provinciale, che Ruggero Razza possa tornare sui suoi passi e torni a fare l’Assessore regionale alla Sanità, come chiestogli espressamente dal nostro Presidente Musumeci.

Siamo sempre più convinti della totale estraneità a tutto ciò che è stato montato ad arte attorno al nome di Razza, che negli anni alla guida di un assessorato cruciale come quello della Sanità, e soprattutto, in un periodo delicatissimo ed emergenziale quale quello della pandemia, ha sempre tenuto la schiena dritta e ci ha guidati attraverso la tempesta che si stava alzando sulla nostra Isola. Ruggero Razza, deve tornare a fare l’Assessore e continuerà ad avere il nostro totale sostegno. Lo eravamo allora, e lo siamo ancor di più oggi, convinti dell'ottimo agire di chi in questo ultimo anno è stato chiamato a gestire una situazione senza precedenti e ci auguriamo fermamente che possa tornare a espletare il suo compito che tanto bene ha portato avanti".



Lo ha detto la coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima, Giulia Ferro, auspicando un ritorno di Ruggero Razza, già assessore regionale alla Sanità, alla guida dell’assessorato che ha guidato fino a qualche mese fa e che possa accettare la sollecitazione del Presidente della Regione Nello Musumeci, per riprendere l’incarico.