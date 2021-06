Trapani, al Museo Pepoli la presentazione di “Arte&Cibo” e “Lezioni d’Arte”

03/06/2021 08:00:00

Oggi giovedì 3 giugno, al Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani si terrà la presentazione finale dei progetti “Arte&Cibo” e “Lezioni d’Arte ON - DEMAND” realizzati dagli alunni dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice nell’ambito del PON - FSE ‘Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Viviamo l’arte, decifriamo i segni di ciò che siamo’.

I due progetti hanno avuto come obiettivo principale quello di avvicinare gli studenti all’ambito storico - artistico utilizzando le loro competenze e le abitudini di fruizione dei prodotti multimediali individuate attraverso uno studio preliminare.

Il primo dedicato ad “Arte&Cibo”, è stato sviluppato partendo da un nucleo di sette opere custodite al Museo, attinenti alla cultura eno-gastronomica, che ha prodotto degli interessanti scatti di food - photography utili a mettere in relazione gusti e abitudini dell’epoca di realizzazione dei manufatti (tra il XVI e il XVII secolo) con quelli della contemporaneità, soffermandosi soprattutto sulla denuncia dei comportamenti alimentari poco consapevoli e della scarsa sostenibilità dell’industria alimentare di oggi.

Il secondo, riservato agli alunni delle prime classi, si intitola “Lezioni d’Arte ON - DEMAND” e ha visto protagonista la ricerca e la selezione di contenuti multimediali sulle Avanguardie Storiche del Novecento. Gli alunni hanno stabilito un palinsesto di movimenti e artisti, e redatto i testi che poi hanno letto e registrato creando dei podcast nell’ottica di renderli accessibili al maggior numero di coetanei caricandoli su diverse piattaforme di condivisione. I podcast sono stati pubblicati nella pagina Facebook dedicata al progetto e nel corrispondente profilo Instagram.

“E’ stato un bel lavoro di squadra che ha messo in risalto l’entusiasmo complessivo della scuola – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – per cui ringrazio il tutor di entrambi i progetti, professore Leonardo D’Angelo, la storica dell’arte Eleonora Tardia, in qualità di esperto esterno, e la professoressa Maria Grazia Amore. Nonostante le vicissitudini dell’anno passato i progetti sono stati portati a compimento e saranno presentati in presenza e attraverso i canali social della scuola. L’esposizione “Arte&Cibo” rimarrà visitabile al pubblico anche nelle prossime settimane”. L’evento è a numero chiuso ed è riservato agli studenti che hanno preso parte ai progetti.

Cerimonia di premiazione conclusiva del Concorso Nazionale Miglior Lettore XXIII Edizione “Itinerari dell’immaginazione: il viaggio, tra mete possibili e metafore dell’altrove.”

Nella mattina di giovedì 1 giugno presso l’Aula Magna dell’IC Capuana/Pardo di Castelvetrano ed in diretta streaming, con la partecipazione di illustri ospiti del mondo delle istituzioni, della cultura, docenti ed alunni, si è svolta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19, la premiazione del Concorso Nazionale Miglior Lettore XXIII Edizione “Itinerari dell’immaginazione: il viaggio, tra mete possibili e metafore dell’altrove.”

All’evento hanno preso parte in presenza ed in videoconferenza illustri ospiti delle Istituzioni: il Prof. Roberto Lagalla, Onorevole Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale, Il vice sindaco di Castelvetrano dott. Filippo Foscari con delega all’Istruzione ed in rappresentanza dell’ufficio scolastico di Trapani, Maria Lisa Figuccia, che ha portato i saluti ed i complimenti della dott.ssa Catenazzo, Dirigente ufficio scolastico di Trapani, e rappresentanti del mondo accademico e della cultura: il Professore Francesco Sabatini, linguista, filologo e lessicografo italiano, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, il Professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Delegato del Rettore alla Comunicazione Università degli studi di Messina, il Dottor Carlo Mannone, Chirurgo oculista, la Prof.ssa Giuliana Fiorentino, Professore Ordinario di Glottologia e Linguistica, Università del Molise, Presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi della Lingua italiana, Danilo Di Maria, docente di Filosofia e Storia presso L’I.I.S.S “G.G. Adria – G.P. Ballatore” di Mazara del Vallo in rappresentanza della commissione giudicatrice, la Prof.ssa Chiara Di Prima, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Palermo e Presidente regionale UCIIM Sicilia, la Prof.ssa Giacoma Franco, ideatrice del concorso.

Ecco la lista con i nomi dei vincitori:

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA – INTERNA

1° classificato per la Sezione Interna della Scuola primaria I.C. “Capuana Pardo” è il gruppo della VA del plesso Capuana, formato dagli alunni: Concadoro Giulia, Scozzari Annachiara, Furnari Vincenzo, Messina Nicolas, Nannavecchia Melissa, per l’elaborato di Tipologia Multimediale “Il piccolo principe”.

Docente referente del gruppo è l’insegnante Daria Calderone.

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA - ESTERNA

1° classificato per la Sezione Esterna della Scuola Primaria è il gruppo della IVA del 2 Circolo Didattico Ruggero Settimo di Castelvetrano, formato dagli alunni: Barbera Anita, Caldarela Giulia, Cappadonna Floriana, Castro Thomas, Pavia Gabriele, per l’elaborato di Tipologia Racconto “Giovannino Perdigiorno nel paese del disvento”.

Docente referente del gruppo è l’insegnante Antonietta Esposito

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INTERNA

1° classificato per la Sezione Interna della Scuola secondaria I.C. “Capuana Pardo” è il gruppo della 1F del plesso Pardo, formato dagli alunni: Catania Riccardo, Rodriguez Nina, Ruggia Samuele, Tamburello Manuel, Vizzinisi Giulia per l’elaborato di Tipologia Multimediale “Gulliver”.

Docente referente del gruppo è la professoressa Giovanna Lo Piano Rametta.

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ESTERNA

1° classificato per la Sezione Esterna della Scuola secondaria di primo grado è il gruppo della 2B dell’istituto comprensivo Malerba di Catania, formato dagli alunni: Allia Martina, Corso Simona, Khalfallah Farah, Giunta Riccardo, Romano Vittorio, per l’elaborato di Tipologia Multimediale “Viaggio”.

Docente referente del gruppo è la prof.ssa Sara Giammello, che ha seguito gli alunni assieme alla prof.ssa Rosanna Nicotra.

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ESTERNA

1° classificato per la Sezione Esterna della Scuola secondaria di secondo grado è il gruppo della 2A del Liceo Classico “Medi Livatino di San Marco dei Cavoti (Benevento), formato dagli alunni: Valente Angelo, Cocca Alen, Valerio Nigro, Samira Valles, Verzino Giulia, per l’elaborato di Tipologia Multimediale “Sulla strada”.

Sono andate particolari menzioni di merito:

• al gruppo della IVB del plesso Capuana, formato dagli alunni: Corso Baldassare, Barbera Gaspare Francesco, Lo Sciuto Giada, Trapani Carola, Spagnolo Davide, per l’elaborato di Tipologia Multimediale “Viaggio su una nuvola”. Docenti referenti del gruppo sono le insegnanti, Enza Viviano, Marianna Accardi, Giovanna Benenati e Domenica Olivieri

• al gruppo della IVC, del IV Circolo Didattico G. Rodari di Vittoria formato dagli alunni: Amarù Marta, Cirnigliaro Gabriele, De Simone Matteo, Sallemi Giada, Sanzone Samuel, per l’elaborato di Tipologia Multimediale “I viaggi di Giovannino”

• al gruppo delle classi VA -VB, dell’I.C. “Sirtori di Marsala”, formato dagli alunni: Nizza Giuseppe, Rallo Samuele, Pellegrino Emily, Rallo Beatrice e Millucci Andrea, per l’elaborato di Tipologia Racconto “Il piccolo principe”

• al gruppo formato dagli alunni del Liceo classico G. Pantaleo di Castelvetrano: Cangelosi Federico, Caracci Pietro, Critti Ninfa, Margiotta Federica e Saladino Oriana, per l’elaborato di Tipologia Racconto “Le città invisibili”. Docente referente del gruppo è la prof.ssa Vitalba Ingrassia

• al gruppo della IA del plesso Pardo, formato dalle alunne: Costanzo Maria Rita, Noto Karol, Pizzo Giulia, La Marmora Francesca, Cortimiglia Giulia, per l’elaborato di Tipologia Racconto “L’isola del tesoro”.Docente referente del gruppo è la professoressa Marica Ardizzone.

• al gruppo della I A dell’ I.C. Verga di Gela formato dagli alunni Casciana Chiara, Comandatore Mayla, Fiorisi Cristian, Pisano Aurora, Trubia Ettore, per l’elaborato di Tipologia Multimediale “Vacanze all’isola dei gabbiani”. Docente referente del gruppo è il Prof. Giuseppe Bonaccorso.

Nel corso della Cerimonia molto bello e toccante è stato il ricordo del Prof Fabiano Labbruzzo, attraverso la presenza del figlio e della moglie. Per ricordare l’insegnante prematuramente scomparso viene consegnata una borsa di studio all’alunno Gioele Pantaleo frequentante la classe sez. 3 F dell’IC Capuana Pardo in quanto è risultato particolarmente meritevole durante quest’anno scolastico.

E’ stato inoltre premiato l’alunno vincitore dell’evento letterario "Caro amico ti scrivo" che è stato indetto dall’Associazione di promozione sociale Spazio Legalità con la quale l’ Istituto ha siglato un accordo in rete.

L’alunno vincitore del concorso, Antonio Pirrello della classe 2F dell’IC Capuana/Pardo è stato insignito di una targa e ha ricevuto un buono di 35 euro da spendere presso la Libreria Mondadori. Ha consegnato la targa la prof.ssa Katia Girlando.

E’ stato infine reso un omaggio floreale alla prof.ssa Di Prima ed un’alunna ha consegnato al prof. Di Maria e ai due componenti della Commissione giudicatrice un libro ciascuno.

I ringraziamenti vanno a tutti gli illustri ospiti che sono intervenuti in presenza ed in collegamento, alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Vania Stallone, alla Professoressa Marica Ardizzone, referente del Concorso, ai Professori: Giuseppe Gennaro, Rosario Guzzo, Annalisa Piazza, Graziella Piazza, Ninni Dolce, Antonella Spallino, Rosanna La Cascia, tutto lo staff didattico (Santa Brancati, vice preside, Daria Calderone, Giovanna Lo Piano, Gina Palazzo) e lo staff amministrativo guidato dal Direttore dei servizi Benedetta Stallone.