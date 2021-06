 Perez vince il pazzo GP di Baku. Disastro Verstappen, errore per Hamilton

06/06/2021 20:05:00

Sergio Perez vince l’incredibile e pazzo Gp di Baku davanti a un velocissimo Sebastian Vettel su Aston Martin e Pierre Gasly su Alpha Tauri. Grandissima delusione per Max Verstappen che ha guidato in testa per quasi tutto il gp fino al 48° giro, quando ha dovuto abbandonare a causa di un incidente provocato dallo scoppio di una gomma posteriore.

La gara ripartita con le vetture ferme in griglia a quel punto vedeva Hamilton favorito, l’inglese ci ha provato ma il campione inglese commette un errore clamoroso va lungo e si ritrova in 15^ posizione e senza nessun punto per la lotta mondiale.

I due contendenti Hamilton e Verstappen restano a secco di punti. Ottima gara per l’Alpha Tauri con Gasly è riuscita a tenere testa all’attacco di Leclerc (quarto) nel finale di gara. Ferrari non al top sulle strade di Baku, chiude all’ottavo posto con la seconda monoposto di Sainz. Al quinto posto Lando Norris con la Mclaren, al sesto un redivivo Fernando Alonso su Alpine, settimo Tsunoda (Alpha Tauri), nono Ricciardo (Mclaren), decimo Raikkonen (Alfa Romeo) che ha chiuso in undicesima posizione con l’italiano Antonio Giovinazzi. Non “classificabile” Valtteri Bottas, dodicesimo nonostante la Mercedes campione del mondo per sette anni consecutivi.

1° Via regolare del Gp di Baku con Leclerc che mantiene la testa della corsa davanti a Hamilton e Verstappen. Sainz perde una posizione

3° giro Hamilton prende la scia a Leclerc e lo supera

4 ° giro c’è il ritiro per l’Alpine di Ocon per problemi al motore

5° Hamilton, Leclerc, Verstappen, Perez, Gasly, Sainz, Alonso

6° Sono tutti e tre vicini i primi tre, con Verstappen che si fa vedere da Leclerc

7° Verstappen prende la seconda posizione su Leclerc

8° Anche Perez super Leclerc e si porta in terza posizione. Pit stop per Norris su Mclaren e Alonso su Alpine

10° pit stop per Leclerc che monta la gomma bianca.

11° giro veloce di Perez con la Red Bull, pit stop per l’altro Ferrarista Carlos Sainz

12° lungo di Sainz alla curva 8, a causa della gomma fredda. Hamilton fa la sua sosta ai box con un bloccaggio del pilota inglese per permettere di far passare Gasly

13° giro veloce di Verstappen che si ferma ai box ed esce davanti a tutti. Perez ai box

14° Perez esce davanti ad Hamilton che è dietro alle due Red Bull

15° Vettel al comando ma deve ancora fermarsi per il suo pit, poi Verstappen, Perez, Hamilton, Stroll, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Norris, Bottas



19° pit stop di Vettel. IN testa alla classifica torna Verstappen. Dietro Perez e Hamilton che non ha ritmo rispetto alle due Red Bull

26° Verstappen, Perez, Hamilton, Stroll (no pit stop), Gasly, Leclerc, Vettel

27° Sainz attardato passa Alonso e si porta in 12^ posizione.