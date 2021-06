Marsala, sedicenne va al centro vaccinale e sbagliano a fare la dose

08/06/2021 12:54:00

Hanno sbagliato a fare il vaccino ad una ragazza di 16 anni. E' accaduto al centro vaccinale di Marsala. Domenica scorsa una adolescente marsalese è stata accompagnata dai propri genitori all'hub vaccinale che si trova adiacente al "Paolo Borsellino".

La ragazza, intorno alle 14, ha presentato i propri documenti all'accettazione, mostrando anche un certificato del proprio medico curante, (foto qui in basso) in cui riferisce che è affetta da asma bronchiale per la quale da tempo fa una specifica terapia. Il medico curante ha, così, indicato anche il tipo di vaccino previsto per chi ha questo tipo di patologia, raccomandando dunque di fare il vaccino Pfizer.

Finiti gli adempimenti burocratici e atteso il proprio turno, la ragazza è stata chiamata e ha fatto il vaccino. A quel punto una volta uscita dal box dove si effettuano i vaccini, il personale sanitario con non poco turbamento, ha comunicato alla mamma della ragazza che hanno sbagliato siero. Nonostante le indicazioni, anziché fare il Pfizer, hanno inoculato alla giovane il vaccino Janssen di Johnson & Johnson (foto sotto). Da domenica sera la ragazza sta male, ha un forte mal di testa, 37 e mezzo di febbre ed è ovviamente molto ansiosa, sia lei che la sua famiglia.