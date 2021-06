08/06/2021 18:05:00

Loreta Gulotta, sciabolatrice castelvetranese, chiude la sua straordinaria carriera. A Napoli si è chiusa la carriera agonistica della sciabolatrice azzurra con il suo ultimo podio con la squadra della nazionale femminile. Adesso si dedicherà alla scherma come istruttrice della Federazione Italia Scherma. Loreta ha portato in alto il tricolore in tutto il Mondo conquistando podi e medaglie nelle più prestigiose pedane del gioco olimpico.

“Non basterebbe un libro – ha scritto Loreta sui social – per descrivere tutta la vita che c’è dentro questo percorso cominciato molto tempo fa in un piccolo club siciliano. Ci sono però dei ringraziamenti che voglio fare; grazie alla mia famiglia per aver fatto il possibile e l’impossibile per permettermi di inseguire il mio sogno! Grazie alla mia seconda famiglia romana, i miei zii e i miei cugini per avermi accolta a casa come una figlia/sorella! Grazie al mio primo maestro Ninni Signorello per avermi fatto innamorare di questo sport e grazie per l’ esempio, l’ amore con cui mi hai allenata e portata in nazionale”.

“Custodisco gelosamente nel cuore – continua l’atleta – tutto quello che la scherma mi ha insegnato e oggi esco da questa sala cresciuta e felice di aver scoperto nelle sconfitte e nelle vittorie chi sono”.