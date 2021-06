Degustazioni e intrattenimento nel "volo senza destinazione" da Trapani. Ecco cos'è e come partecipare

09/06/2021 06:00:00

Un modo diverso, inedito, di visitare la Sicilia. Ammirare tutte le sue bellezze, dall'alto. Uno spettacolo a 10 mila metri di altitudine, allietato da un aperitivo con le specialità siciliane, spettacoli e musica dal vivo.

E' il “Volo senza destinazione” di Albastar con partenza e arrivo a Trapani Birgi. Il giro dell'isola a bordo di un aereo di linea, un'esperienza mai messa in campo in Sicilia e che verrà realizzata partendo dall'aeroporto trapanese. Un'ora e un quarto di volo sulla Sicilia ammirando tutte le sue bellezze.

E' un' iniziativa inedita per promuovere la Sicilia con una nuova forma di intrattenimento, sulla base di quanto già sperimentato in altre parti del mondo.

Un'esperienza unica, ideata da due giovani imprenditori del territorio che hanno pensato ad una nuova formula di turismo. Un turismo ad alta quota, in cui il viaggio stesso è esperienza.

Verranno sorvolati i luoghi simbolo della Sicilia a bordo di un moderno Boeing 737/800. A bordo gli assistenti di volo AlbaStar renderanno il viaggio sulle meraviglie siciliane più confortevole. E' prevista la degustazione di vini locali DOC e la gastronomia tipica siciliana gourmet. Il tutto allietato da un intrattenimento esclusivamente siciliano con Sasà Salvaggio.





Sarà lo chef Nicola Sammartano del ristorante le Caserie di Marsala a deliziare i palati dei viaggiatori con la gastronomia tipica siciliana Gourmet. Quand'è stata l'ultima volta che hai cenato a 10.000 metri di altitudine (con lo chef che ti spiega le pietanze)?

Come funziona e quando? Prenotare il "volo senza destinazione" è semplice. Basta andare su su www.albastar.es, il sito della compagnia aerea spagnola.

- seleziona la destinazione da Trapani-Birgi a Trapani Birgi

- seleziona "solo andata"

- seleziona la data 17 luglio 2021 (partenza ore 19:00 rientro ore 20:15)

E' possibile prenotare anche tramite call center chiamando il +39 095 311503

L'iniziativa è resa possibile da AlbaStar, che negli ultimi anni ha investito molto sull'aeroporto di Trapani Birgi gestito dall'Airgest.

Ed è importante anche la rete tra istituzioni e privati che si è venuta a creare per la promozione del territorio: l’assessorato Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, l’Assemblea regionale Siciliana, la città di Marsala, Unioncamere Sicilia, Airgest, Le Caserie, We Love Marsala. Mediapartner dell'iniziativa non poteva che essere la Radio Rmc 101, la radio dei grandi eventi.