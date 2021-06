Mazara prima tappa del “Periplo 2021 Aido Sicilia” di Michail Speciale

09/06/2021 17:05:00

Si è conclusa a Mazara del Vallo la prima tappa (con partenza da Partinico) del Periplo 2021 Aido (associazione italiana donatori organi), il percorso in bici e in solitaria di circa 1000 chilometri che l’atleta Michail Speciale ha scelto di effettuare fino al 13 giugno per portare in giro per la Sicilia la cultura della donazione toccando oltre a Mazara del Vallo le città di Licata, Avola, Riposto, Barcellona Pozzo di Gotto, Cefalù e ritorno a Partinico.

Ad accogliere Michail Speciale nella piazza Mokarta sono stati il presidente della delegazione Aido Mazara Franco Gancitano, il sindaco Salvatore Quinci ed alcuni rappresentanti di associazioni di volontariato. Speciale è stato accompagnato nel tratto in bici dalle porte di Mazara fino a piazza Mokarta dagli atleti della “Orthotecnica Cycling”.

“Il connubio sport – donazione è quanto mai indicato – ha detto il sindaco Quinci donando a Michail Speciale il crest cittadino -. Lo sport è vita ed anche la donazione è vita come dimostra l’attività dell’Aido, l’associazione italiana donatori organi, di cui è testimonial con questo Periplo in bici Michail Speciale, a cui diamo il benvenuto e con cui ci congratuliamo per questa splendida iniziativa di cui ci ha reso partecipi come amministrazione il presidente della locale delegazione Aido Franco Gancitano”.

46 anni, originario di Alcamo, Michail Speciale ha ringraziato la Città di Mazara del Vallo e la delegazione Aido per l’accoglienza, sottolineando che “questa iniziativa sportiva di sensibilizzazione alla tematica della donazione di organi, tessuti e cellule” è dedicata al padre venuto a mancare nel 2018 mentre era in lista d’attesa per il trapianto reni.

Franco Gancitano, presidente della delegazione Aido Mazara, ha espresso il ringraziamento a Michail Speciale, al sindaco ed alle associazioni presenti, invitando tutti ad esprimere il proprio Si alla donazione.