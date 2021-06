Covid. Si cerca la spallata. Vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni in Sicilia

09/06/2021 06:00:00

Adesso la campagna vaccinale è proprio per tutti. In Sicilia al via le somministrazioni anche per i giovanissimi.



Da oggi (mercoledì 9 giugno), anche in Sicilia, chi ha compiuto 12 anni potrà prenotare la vaccinazione antiCovid. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target 12-15 anni (che comprende circa 163 mila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verrà utilizzato unicamente il vaccino Pfizer, così come approvato dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana per il farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali. La piattaforma telematica (http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) sarà operativa dalle ore 10.



«È l’ultimo target degli aventi diritto – evidenzia l'assessore alla Salute Ruggero Razza – che viene ammesso alla vaccinazione: chiunque in Sicilia, quindi, da domani potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come avvenuto con i ragazzi poco più grandi. I nostri Hub e Centri vaccinali sono pronti per dare l’ultima spallata alla pandemia».





I dati siciliani

Sono 337 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 22.004 tamponi processati, con una incidenza appena superiore al 1,5%.

La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 12 e fanno salire il totale a 5.888. Il numero degli attuali positivi è di 7.706 con una diminuzione di 177 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di lunedì. I guariti sono 502. Negli ospedali i ricoverati sono 410, 25 in meno rispetto a lunedì, quelli nelle terapie intensive sono 42, uno in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 176 casi, poi Agrigento 56, Palermo 25, Messina 23, Caltanissetta 20, Siracusa 12, Ragusa 16, Trapani 8, Enna 1 .

Covid in provincia di Trapani

Diminuiscono ancora gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 348. Si registra un nuovo decesso e sono ora 335 le vittime dall'inizio della pandemia.

E' la situazione sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani. Stabile la situazione dei ricoveri, 19 pazienti nei reparti ordinari mentre non c'è nessuna persona in terapia intensiva. Sono 13.296 i guariti, in una sola giornata si contano 32 positivi.

Questo il dettaglio:

Alcamo 22 (-5); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 14; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 62 (+1); Custonaci 5; Erice 21, Favignana 1; Gibellina 4; Marsala 61 (-7); Mazara del Vallo 44 (-11); Paceco 20; Pantelleria 0; Partanna 3; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 55 (-1); Valderice 9; Vita 1.

Totale casi attuali positivi 348 (-23)

Deceduti in totale 335 (+1)

Guariti in totale 13.296 (+32)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 19

Tamponi molecolari 336

Test antigene 119



La situazione in Italia

Sono 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 65). I positivi sono stati 1.896, in lieve aumento rispetto ai 1.273 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Il tasso di positività al Covid è sceso per la prima volta da diversi mesi solo la soglia dell'1%: secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, è oggi allo 0,8% (ieri era dell'1,5%).

Sono 220.917 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 84.567.

Sono 688 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 71 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 17 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.685, in calo di 225 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 283). In isolamento domiciliare ci sono 176.353 persone, in calo di 6.431 rispetto a ieri.