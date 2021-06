Si è ustionato: grave un bimbo di Vita di un anno

10/06/2021 15:47:00

Si è reso necessario il trasporto in elisoccorso a Catania per un bimbo di Vita rimasto oggi vittima di una grave ustione.

Il bimbo ha otto mesi. E' arrivato da Salemi, in ambulanza, a Castelvetrano. Lì i medici non hanno potuto fare altro che stabilizzarlo e invarlo subito, in elicottero, a Catania, al centro ustioni dell'ospedale Cannizzaro, dato che a Palermo non c'era posto.

Le cause dell'incidente, avvenuto a casa, non sono note. Il bimbo si chiama T.S. e i genitori sono cittadini rumeni. Le ustioni riguardano il torace e gli arti, e sono dovute, secondo indiscrezioni, ad un versamento di acqua bollente.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri.