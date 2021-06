Rifiuti a Trapani, pulizia straordinaria a Cappuccinelli

10/06/2021 14:25:00

Pulizia straordinaria al Rione Cappuccinelli su disposizione del Sindaco Tranchida, dove due squadre sono state impegnate nelle operazioni di scerbatura per ripristinare in tempi rapidissimi condizioni di decoro in tutta la zona. Successivamente, è stata predisposta la bonifica e la rimozione dei rifiuti.

La Polizia Locale guidata dal Commissario Mario Bosco, inoltre, ha effettuato in intervento nel medesimo rione sanzionando un soggetto dedito all'attività di recupero di materiale ferroso/metallico che in maniera indiscriminata abbandonava sulla sede stradale rifiuti ingombranti e solidi urbani.

«Non solo centro storico, come qualcuno impropriamente ha affermato in merito alle bonifiche in corso in tutta la città - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore Romano -. I quartieri popolari sono al centro della nostra attenzione ed il fatto che la scerbatura sia stata avviata dal quartiere Fontanelle ne è la prova. Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti in strada, esorto i cittadini a segnalare senza esitazione ai numeri 3296708111 oppure 3347997217».

Modalità operative fruizione Servizi Demografici



Al fine di evitare assembramenti di utenti, nell’ottica della prevenzione al contagio da pandemia Sars2 Covid-19, gli Uffici dei Servizi Demografici aperti al pubblico sono il Front-Office, l’Ufficio Stato Civile (relativamente ai servizi essenziali e a quelli programmati) e l’Ufficio Elettorale. L’Ufficio Migratorio riceverà in presenza esclusivamente l’utenza che esibirà il cartellino di invito a presentarsi, inviato dallo stesso servizio.

Tutte le informazioni possono essere assunte come segue:

dal portale dell’Ente, nella sezione dedicata ai Servizi Demografici;

telefonando ai seguenti numeri: 0923-590510/590511/590500;

inviando una email al seguente indirizzo: migratorio@comune.trapani.it

Celebrata la giornata degli oceani

Celebrata a Trapani la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita nel 1992 e riconosciuta dall'Onu nel 2008. Il Sindaco Tranchida ha incontrato la 3B indirizzo Tecnico Turistico dell'IISS Sciascia e Bufalino di Erice. Gli alunni hanno indossato delle T-shirt che riprendevano le sfumature dell’acqua marina con riportate delle frasi volte a sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla salvaguardia delle coste, del mare e delle spiagge. In tale occasione il Sindaco ha voluto condividere alcune buone notizie con i giovani studenti: il finanziamento ministeriale all'Autorità di Sistema Portuale per i "Lavori di dragaggio dell'avamporto e delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio per 67,5 milioni di Euro" nonché 1,5 milioni di Euro circa di finanziamento al Flag per il monitoraggio della qualità delle acque costiere della provincia di Trapani e della Tunisia. Complimenti dunque agli studenti intervenuti, alla prof. ssa Maiorana referente d'Istituto del Progetto "Guardiani della Costa", alla prof.ssa Sabrina Strazzera tutor PCTO della classe ed alla prof. ssa Caterina Alastra.