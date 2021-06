Sanificazione. L'esperienza innovativa della Saba Technology di Campobello

10/06/2021 06:00:00

In questi lunghi mesi di pandemia uno dei termini che abbiamo imparato a conoscere, e forse non abbastanza, è “sanificazione”.



Nelle scuole, negli uffici pubblici, nelle aziende, sono molte le tecniche che sono state messe in campo in questo periodo per, appunto, “sanificare” gli ambienti.

Ma c’è un’esperienza diversa, innovativa, che arriva proprio dalla provincia di Trapani, esattamente da Campobello di Mazara. E’ quella della Saba Technology, la prima startup iscritta nel registro delle imprese innovative della provincia di Trapani. Sarà l’unica startup siciliana all’Expo 2022 di Dubai.



E innovativa è la tecnologia che utilizza la Saba per sanificare gli ambienti. La tecnologia PCO, che è in grado di sanificare anche gli ambienti e i tessuti e può operare senza nessun problema in luoghi chiusi anche in presenza di persone o animali.

La reazione fotocatalitica immette nell’ambiente ioni ossidanti che agiscono sulle superfici e sui tessuti disattivando i virus a struttura DNA e RNA, la carica batterica patogena ed elimina le muffe e gli allergeni.

Una tecnologia che è stata sviluppata ed utilizzata dalla NASA per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali.

“Ad oggi molte scuole , ed enti pubblici stanno comprando semplici purificatori d’aria che non garantiscono nulla e possono essere fonti di trasmissione virale tra le persone che si trovano all’interno degli ambienti chiusi” spiega Salvatore Bascio, amministratore della Saba Technology. Lo abbiamo intervistato per capire di più su questo sistema.