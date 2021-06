Aeroporto di Birgi, dal 7 ottobre il volo diretto per Dubai da 399 euro

15/06/2021 19:00:00

Il 7 ottobre 2021 partirà il volo diretto da Birgi con destinazione Dubai operato dalla compagnia Albastar.

I voli saranno in programma fino al 27 marzo 2022 per tutto l'Expo 2020 che si terrà nella città emiratina. Questa mattina a Birgi il direttore generale di Airgest, Michele Bufo, e in collegamento dalla Sardegna il presidente Salvatore Ombra, assieme a Fabrizio Puglisi, titolare Tourmeon e promotore dell'iniziativa e dei pacchetti per gli Emirati, con Dora Paradies, rappresentante per l’Italia di Expo 2020 Dubai e Giancarlo Celani, direttore commerciale & Deputy CEO di Albastar, hanno presentato i nuovi voli che prenderanno il via in concomitanza con l'Esposizione Universale che prenderà il testimone da "Milano 2015".

I voli - La programmazione dei voli è prevista con Boeing 737-800 che saranno configurati in due classi, una premium di 48 posti e una economy di 112 posti per un totale di 160 passeggeri. I voli saranno aperti alle vendite già da lunedì prossimo. Le tariffa di lancio partirà da 399 euro tutto incluso. I voli saranno con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. Si partirà da Trapani intorno alle ore 13-14 locali con arrivo a Dubai alle 21:00/21:30, il ritorno da Dubai con partenze alle 22:30 locali e arrivo a Trapani intorno alle 4:00 del mattino. Il primo volo inaugurale sarà il 7 di ottobre e il periodo operativo durerà, come dicevamo fino al 27 marzo.