Controlli dei carabinieri a Trapani. Denunciate due persone, trovato crack tra le siepi

18/06/2021 11:51:00

Uno non ha voluto sottoporsi al test antidroga, l'altro guidava senza patente. Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri di Trapani. Si tratta di un alcamese classe 86 e di un trapanese del 79.

Sono alcuni dei risultati dei controlli messi in campo dai carabinieri del capoluogo nella giornata di ieri.



Nel corso dei controlli sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori non terapeutici 3 giovani trapanesi sorpresi in possesso di svariati grammi di cocaina.

I Carabinieri hanno anche rinvenuto in via Rodolico, all’altezza del civico 10, occultato in una siepe, un involucro contenente gr. 30 crack, verosimilmente destinata allo spaccio.



Durante tutto il servizio sono state identificate oltre 100 persone e 60 veicoli, elevate svariate contravvenzione al CDS per un importo di circa 2.398,00 euro, 2 mezzi sequestrati, 5 documenti ritirati e 40 soggetti controllati, sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.