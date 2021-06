Covid. Sicilia in bianco. “Ma serve prudenza”. Nuovo caso di variante Delta

19/06/2021 06:00:00

Da lunedì la Sicilia è in zona bianca. Ieri è arrivata l’ufficialità con l’ordinanza del ministro Speranza.

"Il raggiungimento della zona bianca - commenta il governatore - non deve farci dimenticare che, ancora, in Sicilia sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro zone rosse. Che sia, quindi, un'estate nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto".

Qui in basso un breve video con le principali regole che cambiano.





La Sicilia cambia colore, così come quasi tutta l’Italia, resta solo la Valle d’Aosta in giallo.

C’è da dire, però, che è un momento in cui bisogna essere prudenti. Sebbene i dati sono da zona bianca in Sicilia non si è avuto quell’arresto e quella picchiata di contagi registrato in altre regioni. L’isola ha infatti un'incidenza (nuovi positivi settimanali su 100 mila abitanti) di 30, sotto la soglia dei 50 utile per far scattare la zona bianca. Ma la media nazionale è intorno a 15, e l’isola anche ieri è stata la regione con il maggior numero di nuovi casi. Scendono sempre i ricoveri. Ma preoccupa la variante Delta. Un nuovo caso è stato individuato in Sicilia, si tratta di una ragazza di Agrigento tornata dall’Inghilterra. Proprio per cercare di arginare la temuta variante Delta il governo, con un’ordinanza del Ministro Speranza, ha disposto una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. L'ordinanza, annuncia il ministro su Fb, inoltre, "prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka".



Sul fronte vaccini nei prossimi giorni arriveranno 57.100 dosi in Sicilia. Sono destinati ai seguenti centri siciliani: Enna (1.400 AstraZeneca, 1.000 Moderna, 400 Janssen), Palermo (rispettivamente 10.600, 9.100 e 3.000), Erice (3.700, 2.700 e1.000), Siracusa (3.400, 2.500 e 900), Ragusa (2.800, 2.000 e 800), Agrigento (3.700, 2.700 e 1.000) e Caltanissetta (2.300, 1.500 e 600).



Intanto nelle prossime ore il Cts dovrà esprimersi sul mix di vaccini. "L'argomento della vaccinazione eterologa è in discussione e presto il Cts probabilmente si pronuncerà, ma quello che tutti ribadiscono è che la forte raccomandazione è di passare al regime misto somministrando la seconda dose con un vaccino a mRna - ha aggiunto Gianni Rezza, direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute - . Ciò perchè studi hanno dimostrato una maggiore risposta immune e un ridotto rischio tromboembolico". Ma alcuni, il 10%, chiedono di fare una seconda dose AstraZeneca (AZ): "Bisogna valutare se piuttosto che fare un ciclo incompleto sia meglio vaccinare con lo stesso vaccino AZ".

I dati siciliani

Sono 170 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.208 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,3%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.



Le vittime sono 3 e portano il totale dei morti a 5.931. Il numero degli attuali positivi è 5.702 con una diminuzione di 199 casi. I guariti sono 366.

Negli ospedali i ricoverati sono 289, 18 in meno rispetto a giovedì, quelli nelle terapie intensive sono 30, 5 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo: con 25 casi, Catania 26, Messina 19, Siracusa 18, Trapani 15, Ragusa 12, Agrigento 23, Caltanissetta 31, Enna 1

Il Covid in Italia

Sono 1.147 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 1.325.

Sono invece 35 le vittime in un giorno, mentre Giovedì erano state 37.

Sono 216.026 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì erano stati 200.315. Il tasso di positività è dello 0,5%, in leggero calo rispetto a Giovedì quando era allo 0,7%.

Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 28 rispetto a Giovedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 11 (Giovedì erano stati 15 ). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.680, in calo di 208 unità rispetto a Giovedì .