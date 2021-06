Sicilia, la Regione presenta il “Centro internazionale di tutela ambientale e salute dell'uomo"

20/06/2021 02:00:00

Lunedì 21 giugno, alle ore 10.30, presso il complesso ex Roosevelt di Palermo (località Addaura, lungomare Cristoforo Colombo 4521) sarà presentato alla stampa il primo padiglione del Centro internazionale di eccellenza per la Tutela dell'ambiente e la salute dell'uomo, voluto dal governo Musumeci.



Dopo anni di abbandono e degrado, i locali della vecchia struttura sono stati ristrutturati e riqualificati dall'Arpa Sicilia per ospitare il primo blocco del nuovo Centro di eccellenza.

La struttura, oltre all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, conta sull'apporto di Cnr, Ismett e Istituto nazionale di fisica nucleare, e avrà come obiettivo la promozione di un'innovazione sostenibile, anche in ambito sanitario, attraverso alta formazione, ricerca e sviluppo, attrazione di investimenti e condivisione dei risultati di ricerca.

All’incontro interverranno l'assessore regionale all'Ambiente, Toto Cordaro, il direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino e, in collegamento video da Roma, Stefano Laporta, presidente del Sistema nazionale protezione ambiente (Snpa) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Per partecipare è necessario accreditarsi, utilizzando il modulo a questo link entro le ore 18 di domani, 20 giugno.