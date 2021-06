Termovalorizzatori in Sicilia, Minardo (Lega) : "Ottima notizia per i siciliani"

20/06/2021 15:00:00

Sull'avvio dell'iter per la realizzazione di due termovalorizzatori in Sicilia, c'è il plauso di Nino Minardo della Lega.

"L’avvio della procedura per la realizzazione di due termoutilizzatori in Sicilia è la notizia che tutta la Lega Sicilia aspettava - si legge in una nota -. Ringrazio il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha premuto sull’acceleratore concretizzando una scelta politica che finalmente consentirà alla nostra Isola di uscire dalle decennali e croniche criticità nello smaltimento della spazzatura, criticità che tanti danni hanno fatto all’ambiente e all’immagine della nostra terra".

"Con i termovalorizzatori diciamo basta all’emergenza rifiuti conciliando tecnologia e rispetto per l’ambiente e diamo seguito a ciò che ha sempre sostenuto il nostro leader, Matteo Salvini. I due impianti di ultimissima generazione - conclude Minardo - saranno situati uno in Sicilia occidentale e l'altro in Sicilia orientale, la gestione sarà affidata ai privati ma ovviamente con il controllo pubblico e la schiavitù delle discariche ce la lasceremo alle spalle".