Trapani, quasi finiti i lavori al parco giochi di Villa Margherita

22/06/2021 07:05:00

Sopralluogo del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida insieme al Rup Alestra presso la nuova area giochi destinata ai bambini alla Villa Margherita.

I lavori, quasi ultimati, hanno letteralmente rimesso a nuovo quello che è uno spazio molto amato dai più piccoli, bisognoso da tempo di manutenzione. «Il nuovo parco giochi inclusivo costituisce tanto elemento di uguaglianza tra i più piccoli quanto elemento di sicurezza per i genitori che portano i loro figli alla villa per trascorrere momenti di spensieratezza - dichiara il sindaco Tranchida -. Proseguiamo pertanto nella politica di recupero del polmone verde del centro città al quale stiamo ridando, dopo decenni, dignità e decoro».



Pozzi Bresciana

In merito ai boatos sorti sui social network secondo cui i pozzi di Bresciana sarebbero stati ceduti a Siciliacque, l'amministrazione Comunale, per voce dell'assessore Ninni Romano, comunica che "dette illazioni di persone evidentemente intenzionate a creare malumori mettendo in circolo informazioni false tra la cittadinanza sono totalmente destituite di ogni fondamento. Si sottolinea altresì il contenuto falso e tendenzioso delle dichiarazioni di soggetti che, animati unicamente da risentimenti personali e becere contrapposizioni politiche, ancora una volta hanno perso l'occasione per tacere. Bresciana era, è e sarà dei trapanesi e nulla è stato ceduto a Siciliacque".



Social housing in via Pantelleria

Dopo il primo avviso con cui l'amministrazione comunale, d'intesa con l'IACP ha assegnato 12 delle 22 abitazioni componenti la palazzina social housing di via Pantelleria, prosegue l'attività di affidamento ed avviso per altre 2 categorie: nuclei familiari in difficoltà e giovani coppie. «Anche in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo, dare la certezza di un'abitazione totalmente ristrutturata ad affitto calmierato a nuclei familiari in difficoltà o giovani coppie costituisce la continuazione del programma di governo propedeutico alla realizzazione di altri progetti simili già messi in cantiere dall'amministrazione (Eugenio De Rosa e centro storico) - dichiarano il sindaco e l'assessore Abbruscato -. Siamo soddisfatti e contiamo di raggiungere l'obiettivo di dare un futuro migliore a chi davvero ne ha bisogno».