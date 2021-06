Il comandante del Corpo delle Capitanerie Pettorino in visita al personale di Mazara

23/06/2021 09:15:00

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, ha fatto visita al personale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

L’Ammiraglio Pettorino, accompagnato dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio (CP) Roberto ISIDORI, è stato accolto dal Comandante della Capitaneria di porto, C.F. (CP) Vincenzo CASCIO, ed ha espresso al personale militare e civile

dell’Ufficio il proprio apprezzamento per il servizio costantemente assicurato, essenziale per rispondere con prontezza e spirito propositivo alle richieste del cittadino, nonostante le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica in atto.

Con la sua visita il Comandante Generale ha voluto testimoniare la vicinanza del Vertice del Corpo, sottolineando l’importanza del contributo degli Uffici periferici che, a livello locale, sono a stretto contatto con l’utenza ed il territorio costiero, rappresentando la prima fondamentale interfaccia alla quale l’utenza del mare si rivolge. La stagione turistico balneare ormai alle porte, ha proseguito il Comandante Generale, è l'occasione per incrementare ulteriormente gli sforzi quotidianamente già profusi per la

tutela della sicurezza della navigazione, dell'ambiente marino e della balneazione e del corretto utilizzo del demanio marittimo. Un'opera che, con l'auspicio di una rapida ripresa delle attività turistiche e nautiche, diviene fondamentale per garantire un'estate sicura alla collettività.

Prima di proseguire con le ulteriori visite istituzionali presso gli Uffici periferici ricadenti nella giurisdizione della Direzione Marittima di Palermo, il Comandante Generale, dopo il consueto scambio di Crest, ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento siglando il Libro d’onore della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.