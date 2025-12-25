Sezioni
Istituzioni
25/12/2025 12:00:00

Trapani: lo IACP approva il Bilancio di previsione 2026-2028

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/trapani-lo-iacp-approva-il-bilancio-di-previsione-2026-2028-450.png

Il Commissario straordinario dell’Iacp di Trapani, Maurizio Norrito, ha approvato nei termini di legge il Bilancio di previsione 2026/2028, definendo le linee guida dell’Ente per il prossimo triennio. Il documento contabile, predisposto dal Servizio Finanziario, è corredato dalla relazione programmatica e dagli schemi sottoscritti dal Direttore generale Francesco Guarano.

 

Il bilancio ha ottenuto il parere favorevole del Collegio straordinario dei Sindaci, presieduto da Angelo Nicastro, ed è stato già trasmesso all’Assessorato regionale alle Infrastrutture per le valutazioni di competenza.

 

«Ringrazio il Direttore generale Francesco Guarano – ha dichiarato il Commissario Norrito – per il coordinamento dell’attività dell’Ente, che ha consentito di rispettare ancora una volta i termini per l’approvazione del bilancio».
Norrito ha inoltre sottolineato il ruolo svolto dal Collegio dei Sindaci, «organo di controllo che ha operato in piena sinergia con amministrazione e uffici, rappresentando spesso anche una guida».

 

Il Bilancio 2026/2028, preceduto dall’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche, conferma come priorità la tutela del patrimonio immobiliare dell’Iacp. L’obiettivo è preservare e valorizzare gli alloggi attraverso interventi continui di manutenzione e ristrutturazione, indispensabili per evitare il progressivo degrado degli edifici.

Interventi che, viene ricordato, sono sostenibili solo grazie alle risorse proprie dell’Ente, strettamente legate agli incassi dei canoni di locazione.

 

In questo contesto, il Commissario Norrito ha evidenziato i risultati positivi della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione dei canoni correnti e delle morosità. «Gli incassi – ha spiegato – sono aumentati sensibilmente rispetto al 2023 e al 2024».

Da qui l’invito agli assegnatari degli alloggi a una maggiore responsabilità nel rispetto degli obblighi contrattuali, condizione essenziale per garantire manutenzione e servizi.

 

Secondo il Direttore generale Francesco Guarano, il bilancio restituisce «l’immagine di un Istituto in ottima salute, capace di affrontare le sfide della moderna Pubblica Amministrazione».
Tra i punti di forza, la digitalizzazione dei servizi, il miglioramento del front office e il costante rapporto con enti locali e Regione.

«L’attività qualificata degli uffici – ha concluso Guarano – ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per l’anno in corso, ponendo basi solide per il 2026».









