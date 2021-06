Da Mannoia a Nannini. Levante e Venditti. I concerti dell’estate in provincia di Trapani

25/06/2021 06:00:00

Da Fiorella Mannoia a Levante ad Antonello Venditti. Gigi d’Alessio e Max Gazzè, Annalisa e i The Kolors, Gianna Nannini e Vinicio Capossela.

Tornano i grandi artisti e i concerti in provincia di Trapani. Da due anni non si vedeva una parata di stelle della musica così nel nostro territorio, con gli eventi e gli spettacoli fermati dalla pandemia. Adesso, come previsto dalle norme anti-Covid, possono riprendere i concerti all’aperto, seppur con delle limitazioni. Ma l’importante è ripartire, riprendere il palco, tornare ad assistere ad un concerto e agli spettacoli.

Vediamo, allora, alcuni dei più importanti eventi dell’estate in provincia di Trapani suddivisi per città. Si noterà che sono soprattutto i piccoli centri a collezionare nomi importanti della musica italiana.



Castellammare del Golfo

Tre colpi importanti per la città del Golfo. Fiorella Mannoia, Levante e Mario Biondi sono i nomi per i concerti dell’estate a Castellammare.

Si comincia con Levante, che si è esibita qualche anno fa al Cous Cous Fest di San Vito. La suggestiva terrazza sul mare antistante il Castello Arabo Normanno, in piazza Stendoio a Castellammare, sarà il palco d’eccezione per l’esclusivo concerto che vedrà protagonista Levante, sabato 31 luglio (inizio spettacolo ore 19.30). La tappa di Castellammare fa parte del tour “Dall’alba al Tramonto”.

Piazza Stendonio sarà la location anche del concerto di Fiorella Mannoia in programma per martedì 10 agosto. La signora della musica italiana live a Castellammare per una delle sue tre tappe del tour siciliano “Padroni di niente tour”. Accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

"Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, - ha detto la Mannoia -. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare".

Chiude questo gran trittico Mario Biondi. Sempre in piazza Stendonio, lunedì 23 agosto (inizio spettacolo ore 19.30).“Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei cinquant’anni con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima. Il 29 gennaio, giorno successivo al mio cinquantesimo compleanno, uscirà “Dare”, il mio nuovo album.” Così Mario Biondi ha annunciato il suo nuovo album dal titolo “Dare” che evoca un’attitudine di generosità nei confronti del mondo esterno, ma anche il rischio che inevitabilmente questa comporta (to dare, osare in inglese).





Campobello di Mazara

Tre pezzi da 90 della musica italiana anche a Campobello di Mazara. Sono Gianna Nannini, Gigi d’Alessio e Antonello Venditti le star dell’estate a Campobello di Mazara con i concerti nella suggestiva location delle Cave di Cusa.

Antonello Venditti sarà in provincia di Trapani con una tappa del suo tour nazionale “Unplugged Special 2021”. Il cantautore romano, per l’occasione, ripercorrerà il suo ricco repertorio, rivisitato in chiave acustica.

Per lui una doppia data: il 4 e il 5 agosto sarà in concerto alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara.



Il 23 Agosto è la data del concerto di Gianna Nannini, che si esibirà alle Cave di Cusa a Campobello. La Nannini torna ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.



Chiude i tre concerti campobellesi Gigi D’Alessio il 28 agosto, sempre alle Cave di Cusa. “La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!” ha detto il cantante napoletano.



Mazara del Vallo

A 9 anni di distanza dall’ultima edizione, ad agosto 2021 Mazara del Vallo torna ad ospitare il “ROCK THE CASBAH!”.

L’evento – che quest’anno prenderà il nome “A29 ROCK THE CASBAH!” – avrà luogo il 5 e 6 agosto 2021 e coinvolgerà artisti provenienti da tutta Italia con un ospite d’eccezione: Max Gazzè il 6 agosto.

Petrosino

Il 9 e 11 agosto 2021 doppio appuntamento con la grande musica italiana a Petrosino. Allo Stadio Comunale si esibiranno in concerto, rispettivamente, la band musicale The Kolors e la cantante Annalisa.



I concerti si terranno il 9 e 11 agosto allo Stadio Comunale, che per la prima volta ospiterà eventi di questo genere. Entrambi gli eventi si terranno in sicurezza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.



Gibellina

Vinicio Capossela e la sua Bestiale Comedìa, un viaggio tra parola e musica nell’opera dantesca, per ricordare e festeggiare Dante Alighieri al Cretto di Burri. E’ l’evento che chiude l’edizione 2021 delle Orestiadi al grande Cretto di Gibellina il 7 agosto.

I biglietti dei concerti si possono acquistare online sui circuiti abituali come Ticketone https://www.ticketone.it/.