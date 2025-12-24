24/12/2025 13:36:00

Esce oggi “Bedda”, il nuovo singolo degli Shakalab, storico collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo. Il brano è disponibile da oggi, 24 dicembre, su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale pubblicato in contemporanea su YouTube.

Interamente scritto in dialetto siciliano, Bedda è una rilettura intensa e personale dell’omonimo brano degli Alturas, band di cui faceva parte Bruno Mancuso degli Shakalab, originariamente scritto e arrangiato insieme a Vincenzo Obiso. La nuova versione si muove su sonorità acoustic-reggae, arricchite da suggestioni di musica andina e dall’uso dei charangos, costruendo un’atmosfera intima, calda e profondamente evocativa.

«Il testo racconta l’amore nella sua forma più pura: la bellezza della donna viene celebrata attraverso immagini naturali e simboliche, richiamando le meraviglie dell’isola siciliana», spiegano gli Shakalab. «Bedda è una canzone struggente e romantica, una vera dichiarazione d’amore in musica, destinata a diventare un inno sentimentale in dialetto».

Un videoclip tra memoria e identità

Il videoclip ufficiale aggiunge un ulteriore livello narrativo al brano. È costruito con immagini inedite di grande valore storico, provenienti dagli archivi di famiglia di Davide Lorrè, che raccontano Torretta Granitola tra il 1959 e il 1969. Una borgata marina che ritorna spesso nell’immaginario visivo e musicale del collettivo, trasformandosi qui in luogo della memoria, delle radici e dell’appartenenza.

La produzione e le collaborazioni

Per l’arrangiamento e la produzione, gli Shakalab si sono affidati alla sensibilità artistica del musicista trapanese Fabrizio Malerba, che ha contribuito a valorizzare l’anima folk del brano mantenendo uno sguardo aperto sulla cultura latina e sulle contaminazioni che da sempre caratterizzano il progetto Shakalab.

Una storia lunga vent’anni

Veterani della scena hip hop e reggae italiana, gli Shakalab hanno costruito negli anni un percorso unico, fondendo black music, dialetto e identità mediterranea. Storica la collaborazione con i Sud Sound System, con cui hanno firmato brani diventati cult come Reggaeby, Accumencia lu party (con Brusco) e Parasite (con Inoki).

Il collettivo ha calcato palchi in tutta Italia e all’estero: dal Rototom Sunsplash in Spagna ai concerti londinesi (tra cui due sold out al The Garage Club), passando per Dublino, Ungheria e New York. Nell’agosto 2024 sono stati invitati da Manu Chao per duettare durante la sua unica data siciliana, mentre negli anni hanno collaborato con artisti come Alborosie, Gaudi, General Levy, Dub FX, Africa Unite, Ensi e molti altri.

Con Bedda, gli Shakalab tornano alle radici linguistiche e sentimentali della Sicilia, firmando un brano che unisce memoria, amore e identità, perfetto per accompagnare il Natale con una canzone capace di parlare al cuore, in dialetto.



