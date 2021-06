Viabilità allo Stagnone di Marsala, Federalberghi Trapani chiede il ritiro dell'ordinanza 

25/06/2021 16:00:00

La nuova viabilità lungo il litorale della Laguna dello Stagnone continua a tenere banco nel dibattito pubblico a Marsala, e contuinuano le polemiche e le proteste degli operatori turistici. A sostegno di questi ultimi c'è anche l'Associazione Federalberghi Trapani che esprime la piena solidarietà e vicinanza alle strutture turistiche alberghiere ed extra-alberghiere dello Stagnone.

L'Associazione Federalberghi-Trapani, segue con attenzione lo sviluppo degli eventi legati allo sconvolgimento della viabilità nella zona dello Stagnone di Marsala, con il diniego di accesso nell’area degli autobus di gran turismo - si legge in una nota inviata anche al sindaco di Marsala e all'assessore al Turismo e a tutte le strutture turistiche - e le proteste degli operatori della zona, che, dopo il periodo di inattività per il covid-19, temono la mancata ripartenza del turismo nella zona.

Esprimiamo la vicinanza e diamo la solidarietà agli operatori che protestano per il diritto al lavoro e l’esercizio d’impresa che apportano ricchezza e sviluppo all’intero territorio".

E infine la richiesta all'amministrazione comunale di Marsala, alla quale si chiede il ritiro dell’ordinanza sul traffico veicolare nella zona del litorale dello Stagnone.