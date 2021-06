Marsala. Nuovo limite di velocità al Signorino. Autobus, gli orari estivi

26/06/2021 18:25:00

Introdotto il limite massimo di velocità di 20KM/h nel viale del Signorino a Marsala.

Lo dispone un’ordinanza a firma del Comandante della Polizia Vincenzo Menfi. Il limite di velocità su questa strada di collegamento tra la S.P. 84 e uno dei lidi balneari più frequentati sia dalla comunità locale che dai turisti, – secondo quanto indicato nel provvedimento – si rende necessario a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale e, anche, per evitare che durante le ore serali, talvolta gruppi di centauri irrompano sull’arteria viaria a velocità elevata con i rischi che ne conseguono. L’ordinanza del Comandante Vincenzo Menfi impone il limite massimo di velocità di 20 Km/h, nonchè la collocazione di due dossi/rallentatori di velocità e della relativa segnaletica di preavviso.

L'orario estivo degli autobus

È in pubblicazione, sul sito web istituzionale, il nuovo orario estivo del trasporto urbano a Marsala. Lo rende noto l'Assessorato ai Trasporti Pubblici diretto da Michele Gandolfo: “In attesa dell'assunzione dei nuovi autisti, la cui graduatoria è già stata pubblicata, abbiamo rivisto il prospetto orario. Intanto, abbiamo dato priorità al servizio bus navetta per lo Stagnone, al fine di raggiungere gli imbarcaderi per Mozia. Riguardo alle linee per i lidi, abbiamo assicurato i collegamenti anche di domenica, sia nel versante sud che nel nord”. Nove le linee urbane in vigore, compresa quella “4/11” per la spiaggia di San Teodoro e la linea “S” per il litorale Sud, fino al parcheggio comunale del Signorino. Riguardo gli orari per gli imbarcaderi, il bus navetta dedicato prevede sei corse (10.15 - 11.00 - 11.45 - 15.15 - 16.00 - 16.45), con A/R dal parcheggio comunale di c.da San Leonardo: da qui si raggiunge Villa Genna dalla SP21, proseguendo poi sul litorale Stagnone. L'orario dei bus è online all'indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16646



Donazione di sangue, attività per sensibilizzare i cittadini

Il bisogno di sangue è costante e l'emergenza si manifesta puntualmente in coincidenza dei mesi estivi. Alla luce di ciò, l'Amministrazione comunale di Marsala che ha promosso un incontro con gli operatori del settore, sia locali che provinciali, per avviare sul territorio azioni di sensibilizzazione alla donazione di sangue. Presieduto dal sindaco Massimo Grillo e dall'assessore alle Politiche sanitarie Michele Gandolfo, all'incontro sono intervenuti Renato Messina (responsabile Centro Trasfusionale – Asp Trapani), Graziella Vaccaro (responsabile Medicina Trasfusionale Marsala), Francesco Licata (presidente Avis Provinciale) e Desiree Sammartano (presidente Avis Marsala), nonché il giornalista Michele Santoro che aveva avuto sul tema un primo incontro con l'assessore Gandolfo. Tutti hanno condiviso la necessità di attivarsi concretamente, coinvolgendo quanti possono dare il proprio concreto contributo. “Nel progetto di educazione civica che stiamo avviando su diverse tematiche, ha affermato il sindaco Grillo nel corso del suo intervento, va introdotta anche quella sociosanitaria, dove si colloca la donazione di sangue. In tal senso, ritengo importante il ruolo delle Istituzioni che, ovviamente, necessitano dell'Asp e dell'Avis per rendere più incisive le azioni che si intendono mettere in atto e che vogliamo condividere con chi è in prima linea su tale problema”. E sono stati proprio i sanitari intervenuti, il dr. Messina e la d.ssa Vaccaro, a rappresentare l'attuale situazione emergenziale causata sia da un fisiologico calo dei donatori che - cosa ancor più grave - dall'aumento di incidenti stradali che comportano interventi chirurgici in cui spesso necessitano più sacche. Gli stessi medici, inoltre, hanno affermato che si potrebbero concordare con l'Asp tempi e modalità per l'utilizzo di un'autoemoteca, programmandone per tempo l'attività. Sulla preziosa raccolta di sangue delle Avis si sono invece soffermati i due rappresentanti intervenuti. In particolare, Sammartano e Licata hanno manifestato la propria disponibilità per azioni sul territorio, nonché per collaborare nell'organizzazione di manifestazioni volte a sensibilizzare giovani e meno giovani. Il giornalista Santoro, infine, ha lamentato la poca attenzione che riservano sull'argomento i medici di base, offrendo comunque la propria gratuita disponibilità nell'attività di promozione della donazione di sangue. L'assessore Gandolfo, nel chiudere l'incontro, ha ringraziato gli intervenuti per i preziosi contribuiti, affermando che il Comune “valuterà la realizzazione di spot e banner da divulgare attraverso i propri canali istituzionali. Inoltre, coinvolgeremo il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato in attività promozionali che caratterizzeranno alcuni eventi estivi, chiedendo al contempo la collaborazione degli Organi di Stampa”.